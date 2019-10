MM-kiekko

Mitä kuuluu MM-kultaleijonille? Näin uusi kausi on alkanut – farmikomennuksia ja taattua huippulaatua

Maalivahdit

Puolustajat





Hyökkääjät









Leijonien MM-turnaus viime keväänä päättyi sensaatiomaiseen maailmanmestaruuteen. Suhteellisen nimettömästä joukkueesta tuli kertaheitolla sankariporukka.Mitä kultajoukkueen pelaajille kuuluu puoli vuotta mestaruuden jälkeen?Chicago Blackhawks hankki kesällä NHL:n eliittiin nousseen Robin Lehnerin, ja kun toisena maalivahtina jatkaa Corey Crawford, Lankisen tie ylös on tukossa. Kultasankari on jäänyt myös AHL:ssä pienelle vastuulle.Yhden MM-kisaottelun torjunut Olkinuora pelaa vahvaa kautta. Maalivahti on ollut Admiral Vladivostokin tukipilari KHL:ssä. Nimi komeilee torjuntatilastojen kärkipaikoilla.Kuten Joonas Korpisalo ylhäällä NHL:ssä, myös Vehviläinen jakaa torjuntavastuun latvialaisen maalivahdin (Matiss Kivlenieks) kanssa.Ei onnistunut Anaheim Ducksin harjoitusleirillä ja joutui yksisuuntaisesta sopimuksesta huolimatta farmiin. Kausi on alkanut tahmeasti.Kaupattiin Chicagosta Buffaloon. Sabresin kausi on alkanut hienosti, ja myös Jokiharju on lunastanut paikkansa. Viime kauden AHL:ssä lopettanut puolustaja on ollut joukkueensa takalinjojen parhaimmistoa.SM-liigassa läpi lyönyt tähti ei onnistunut lunastaman paikkaa Detroit Red Wingsin puolustuksessa, joka ei lukeudu NHL:n kovimpiin. Hakee vauhtia farmista.Kari Jalosen valmentaman joukkueen kausi on alkanut tuloksellisesti takkuillen. Koiviston viime kauden loppu Moskovassa oli vaikea valmentajanvaihdon jälkeen. Pistehanan aukeamista odotellaan nyt Sveitsissä.Monien mielestä jopa NHL-valmis puolustaja, joka siirtyi kuitenkin SHL:stä KHL:ään. Tyylikäs pakki on johtava pelaaja Jokerien joukkueessa.NHL:ään takaisin hamuavan Lindbohmin projekti jatkuu toista kautta Lausannessa. Entistä monipuolisemmaksi haluava ”Spede” pelaa hyvää kautta.Toinen kausi Pohjois-Amerikassa on alkanut pisteillä mitattuna yllättävän hyvin. 23-vuotias peruspakki sai lisäksi hienon kunnian, kun hänen pelipaitaansa ommeltiin varakapteenin A-kirjain.Kärppien kapteeni lähti Sveitsiin kesken sopimuskautensa. Puolustussuuntaan mallikkaasti pelannut Ohtamaa on pätkätyöläisenä Luganossa ja siirtynee pian KHL-kaukaloihin.Aloitti tahmeasti mutta on parantanut otteitaan. Viime kaudella 11 kertaa osuneen Lempäälän jätin maalihanat aukesivat viimein viime viikolla.Pelaa joukkuekaveri Juhani Tyrväisen kanssa ensi kertaa Suomen ulkopuolella. Hyvä startti kauteen. Saa ylivoima-aikaa ja on kerännyt hienoilla alustuksilla syöttöpisteitä.NHL:n kakkosvaraus hakee vielä paikkaansa New York Rangersin joukkueessa. Ketjukaverit ja jääaika ovat vaihdelleet. Otteissa on näkynyt ajoittain tuskastuminen hankalaan starttiin.Yllätyssopimuksen NHL:ään saanut Tuusulan oma poika on odotetusti avannut kautensa farmissa. Kohtuullinen alku uudessa ympäristössä.Veteraani dominoi totutulla varmuudella SM-liigassa. Tuttuun tyyliin liigan lippulaivan Tapparan johtohahmo.NHL:stä Ouluun vauhtia hakemaan tullut Lammikko pelaa ensimmäistä kauttaan SM-liigassa ja säkenöi Kärppien ykkössentterinä. Vahvaa tekemistä, vaikka otsikot ovat jääneet vähiin.Kesken kisojen loukkaantunut Luostarinen lähti Kuopiosta valloittamaan maailmaa. Sentteri joutui NHL-leiriltä jo ennen viimeisiä tiputuksia AHL:ään, jossa alku on ollut tehokas.Jokereista lähtenyt Manninen pelaa Ufassa hirmuisia minuutteja, keskimäärin yli 20 minuuttia per peli. Tehopisteiden valossa kausi on alkanut kohtalaisesti, mutta tahti on viime kautta vaisumpi.SM-liigan kärkijoukkueen tähtihyökkääjä sai kauteen hirmuisen alun. Oli liigan syyskuun paras pelaaja. Viime aikoina tehottomampaa.Käynnissä jo kuudes kausi Sveitsissä. Pesonen on todella vahvassa vireessä. Yksi NLA:n tehokkaimmista pelaajista ja taistelee pistepörssin kärkisijoilla.Neljättä kauttaan Bielissä pelaava Rajala on ollut totutun tehokas. Joukkueensa tärkeimpiin pelaajiin lukeutuva Rajala on auttanut Bielin runkosarjan kärkipaikoille.SM-liigaan pitkän tauon jälkeen palannut Sallinen aloitti hyvin, mutta ei ole onnistunut tekemään tulosta HIFK:ssa, jolla on muutenkin ollut tukkoista maalinteon kanssa. Parantamisen varaa löytyy.Harjoituskaudella sattunut loukkaantuminen on haitannut Savinaisen alkukautta. Pääsemässä vasta hiljalleen vauhtiin.Ruotsin pääsarjan hyökkääjien peliaikakuningas jatkaa siitä, mihin SM-liigassa ja MM-kisoissa jäi. Monikäyttöinen sentteri on vähä vähältä kehittynyt kansainvälisen tason laatupelaajaksi.