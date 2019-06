MM-kiekko

Mörkö-Marko sekoitti Suomen, mutta mikä on Leijonien kapteenin oikea lempinimi?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suomi nappasi toissa sunnuntaina sensaatiomaisesti kolmannen maailmanmestaruutensa voittamalla finaalissa Kanadan lukemin 3–1. Ottelun puhutuin pelaaja oli kahden maalin mies ja joukkueen kapteeni Marko Anttila https://www.is.fi/haku/?query=marko+anttila . Jo ennen finaalia kansa kutsui Leijonien kapteenia Mörkö-Markoksi tai Mörköksi.Tästä lähti liikkeelle aivan ennenkokematon mörkö-buumi, joka aiheutti mörkömukien loppuunmyynnin. Lisäksi monet yritykset yrittivät ottaa kaiken hyödyn möröstä irti. Jopa Anttilan edustama Helsingin Jokerit teetti myyntiin ”Löikö mörkö sisään?” -tekstillä painettuja paitoja, joissa komeili myös Anttilan kasvokuva.Osansa on myös ottanut Suomen suosituimpiin yhtyeisiin kuuluva JVG, joka oli kaivanut varastojen kätköistä yhtyeen alkuaikoina teettämiä mörkö ullakolle paitoja ja huppareita. Kyseisiä paitoja nähtiin myös Leijonien pelaajien päällä voittohuumassa.Jokerien nelosketjun luottomies ja koko kansan suosikki ei kuitenkaan koe mörkö -nimitystä täysin omakseen. Anttilan mukaan hänellä ei ole suosikki-lempinimiä, mutta yleisimmät hän osaa nimetä ilman turhaa miettimistä.– Marko tai Stretsi se on ollut koko ajan oikeastaan. Varmaan Stretsi on se tunnetuin jääkiekkopiireissä ainakin.Moni saattaa miettiä, mistä Stretsi tulee ja kuka sen on oikein keksinyt. Stretsi tulee englanninkielisestä sanasta stretch ja tarkoittaa venyvää. Nimen keksijä on suomalaisen kiekkoyleisön tunteman kiekkoperheen jäsen.– Jos saan itse sanoa, niin Steve Kariya https://www.is.fi/haku/?query=steve+kariya keksi sen 2004 syksyllä jolloin pelasin ensimmäistä kautta Ilveksessä.

Millä nimellä koko kansan tuntema Marko Anttila eli Mörkö-Marko haluaa oikeasti itseään kutsuttavan?