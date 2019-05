Kolumni: Huippu-urheilussa on vähissä lajit, joissa Suomelta voi vaatia säännöllistä jokavuotista menestystä usealla tasolla

MM-kiekko

Kolumni: Huippu-urheilussa on vähissä lajit, joissa Suomelta voi vaatia säännöllistä jokavuotista menestystä u

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mestarioperaatio





Hämmentävä ote

Ja vielä...