Maailmanmestari Joel Kiviranta hämmentyi viime päivien pyörityksestä – ”Olen kuitenkin ihan perusjamppa Tuusulasta”

MM-kiekko

Maailmanmestari Joel Kiviranta hämmentyi viime päivien pyörityksestä – ”Olen kuitenkin ihan perusjamppa Tuusul

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Ei pysty edes ymmärtämään vielä, mitä tässä on tullut tehtyä.Helsingin Kaisaniemessä oli eilen iso joukko faneja maailmanmestareita vastassa. Hetki oli unohtumaton 23-vuotiaalle hyökkääjälle.– Kyllä siinä alkoi puntti tutista. Olin juhlimassa yleisön seassa viime mestaruutta vuonna 2011. Katsoin torin laidalla, että on tuolla kovia seppiä lavalla. Nyt yhtäkkiä tilanne on se, että pääsin itse sinne lavalle. Että aika kovia juttuja.Kiekkoleijonasankarit ovat tänään ottaneet rennosti saunoen ja syöden. Yksi asia on nyt Kivirannalle ylitse muiden.– Vähän sellainen fiilis, että haluan olla nyt lähimmäisten ja parhaiden kavereiden seurassa ja osoittaa heille arvostusta.Kolme Kivirannan ystävää lensi kultaottelua varten Bratislavaan. Ystävien tuki ja kannustus saa miehen tunteelliseksi.– Ystävien tuki on ollut sanoinkuvaamaton. Kyllä siinä ihan kylmät väreet tuli kun äijät sanoivat, että he lähtevät välierävoiton jälkeen Slovakiaan katsomaan kultaottelua. Oli se ihan uskomaton asia, Kiviranta kiittää vuolaasti.Kiviranta uskoo tajuavansa maailmanmestaruuden vasta myöhemmin kesän mittaan.– Ei tätä vielä ole tajunnut, olen kuitenkin ihan perusjamppa Tuusulasta. Että miten nyt yhtäkkiä voin olla maailmanmestari.Se, mihin maailmanmestari seuraavaksi suuntaa, jää arvoitukseksi.– Ei aavistustakaan, Kiviranta naurahtaa.