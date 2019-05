MM-kiekko

Leijonien Jani Hakanpää vastaili virkeänä kysymyksiin kultajuhlien jälkeen – kertoi, miten bileet etenivät

Ilta-Sanomat tapasi Leijonien puolustajan Jani Hakanpään https://www.is.fi/haku/?query=jani+hakanpaan helsinkiläisen Scandic Park -hotellin ulkopuolella tiistaina aamupäivällä.Hyväntuulinen maajoukkuepelaaja kertoi videohaastattelussa, miten maanantaiset kultajuhlat menivät ja mitkä ovat suunnitelmat seuraavaksi.

Miten eilinen ilta meni?

– Hienosti meni, menimme bussin kyytiin ja ajoimme kaupungin läpi Kaisaniemeen. Oli kyllä ihan uskomaton juttu. Eihän sitä voinut ymmärtää, kuinka paljon siellä oli ihmisiä, kuinka fiiliksissä he olivat ja kuinka hienosti tapahtuma oli järjestetty. Se veti aika sanattomaksi.

Mihin suuntasitte Kaisaniemen jälkeen?

– Teatteriin. Olimme siellä porukalla sen aikaa, kun kukin jaksoi olla ja lähdimme siitä tänne hotellille. Oli hieno ilta.Edellisenä yönä ei varmaan tullut kauheasti nukuttua, mutta kuinkas viime yönä, maistuiko uni?– Kyllä maistui. Kun pääsin sänkyyn, ei mennyt montaa sekuntia. Kyllä se vaan tekee ihmiselle hyvää levätä välillä.

Nyt porukka hajoaa ainakin jossain määrin. Miltä se tuntuu pitkän ajan jälkeen, jonka olette yhdessä viettäneet?

– On vähän haikea olo, mutta onneksi meillä on iso kasa hienoja muistoja ja tarinoita, jotka jäävät varmasti elämään. Kaikki muistelevat näitä vielä kiikkustuolissa, ja emmeköhän me tule tässä vielä vuosien mittaan törmäilemään. Ei tämä tähän jää.

Mihin suuntaat tästä?

– Nyt pitäisi lähteä lennolla takaisin Ouluun ennen kuin palaan kotikonnuille tänne Helsinkiin.

Nyt vaihdat kuitenkin vapaalle, että ei tarvitse hetkeen pelata?

– Nyt vedetään jalat kohti kattoa, otetaan iisisti ja ladataan akut täyteen.