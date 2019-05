MM-kiekko

Ikoninen laulu raikaa joka kerta! Katso upeat tunnelmat kultavuosilta 1995 ja 2011

Avoautoja ja Leningrad cowboys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





























https://www.is.fi/haku/?query=

Toisella kerralla huudettiin: 6-1!