Suomessa on nyt 249 jääkiekon maailmanmestaria – Kaapo Kakko ja Henri Jokiharju nousivat historiallisiksi suomalaispelaajiksi

MM-kiekko

Suomessa on nyt 249 jääkiekon maailmanmestaria – Kaapo Kakko ja Henri Jokiharju nousivat historiallisiksi suom

Espoo

Blues: 13

EPS: 2

Kiekko-Espoo: 2

Forssa

FPS: 5

Helsinki

HIFK: 19

Jokerit: 27

Hämeenlinna

HPK: 14

Jyväskylä

JYP: 16

Kajaani

Hokki: 1

Kalajoki

JHT: 2

Kauniainen

GrIFK: 1

Kempele

Kiekko-Laser: 2

Kerava

KJT: 2

Kokkola

Hermes: 1

Kouvola

KooKoo: 3

Kuopio

KalPa: 12

Lahti

Kiekkoreipas: 2

Pelicans: 5

Lappeenranta

SaiPa: 4

Lempäälä

LeKi: 1

Mikkeli

Jukurit: 2

Oulu

Kärpät: 21

Pietarsaari

Jeppis: 1

Pori

Ässät: 7

Rauma

Lukko: 10

Savonlinna

SaPKo: 5

Tampere

Tappara: 24

Ilves: 16

KooVee: 1

Turku

TPS: 21

Vaasa

Sport: 3

Vantaa

K-Vantaa: 2

Ulkomaat

Ruotsi: 1

USA: 1

Vuoden 1995 kultajoukkue

Vuoden 2011 kultajoukkue

Vuoden 2019 kultajoukkue