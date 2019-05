MM-kultasankarit saapuvat Suomeen kello 14 – suora lähetys ISTV:ssä noin kello 13.30!

MM-kiekko

Slovakian MM-kisoissa kultaa voittanut Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue palaa kotiin tänään maanantaina.ISTV on paikalla Helsinki-Vantaan lentokentällä ja välittää Leijonien kotiinpaluutunnelmat Bratislavasta suorana.Leijonalauman lennon arvioitu laskeutumisaika on kello 14. ISTV:n suora lähetys alkaa noin kello 13.30. Lähetyksessä on luvassa ainakin kultasankareiden tuoreita tunnelmia ja viralliset onnitteluseremoniat.Leijonille järjestetään illalla kansanjuhla, jonka aikataulusta ja yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin tänään. ISTV näyttää suorana myös nämä juhlallisuudet.Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue saavutti historiansa kolmannen maailmanmestaruuden, kun se voitti MM-finaalissa Kanadan lukemin 3–1.