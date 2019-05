MM-kiekko

Kaliforniasta asti tullut paris­kunta juhli sydämensä kyllyydestä MM-kultaa – ”Ei ole muuta vaihto­ehtoa kuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Torilla tavattiin taas ja polskittiin, kun Suomesta tuli uusi maailmanmestari. Kauppatorilla juhli 10 000 onnellista kiekkofania.Havis Amandan eli Mantan patsaalla Helsingin ydinkeskustassa tunnelma oli katossa, ja suihkulähteeseen kiipesi monta kylpijää.Taustalla soi rytmikäs, kiihkeä huuto:– Ihanaa, leijonat, ihanaa!– Suomi on uusi maailmanmestari!Vaikka Helsingin yö on kylmä, riisuutui moni alusvaatteilleen ja syöksyi suihkulähteeseen melkein yhtä vähissä vaatteissa kuin itseään kainosti peittelevä Ville Vallgrenin https://www.is.fi/haku/?query=ville+vallgrenin patsasneito.Ulkosuomalaispariskunta juhli MM-kultaa näyttävästi suihkulähteessä villisti tuulettaen ja kommentoi tunnelmiaan Ilta-Sanomille.

Mikä sai pariskunnan uimaan?

– Ihan uimisen halu. Me ollaan huomenna palaamassa meidän kotiin Etelä-Kaliforniaan, joten tänään on oikea ilta olla isänmaallinen.He katsoivat pelin kivenheiton päässä helsinkiläisbaari Rymy-Eetussa.– Tunnelma siellä oli todella hyvä, he kertovat innoissaan.

Ja sitten tuli päätös mennä uimaan?

– Tällaisessa tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä Havis Amandaan!