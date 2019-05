Tärykalvo oli puhjeta sporttibaari Hookissa, kun peli loppui – ”Suomi on uusi maailmanmestari, hei, maailmanmestari, hei, maailmanmestari, hei!”

MM-kiekko

Tärykalvo oli puhjeta sporttibaari Hookissa, kun peli loppui – ”Suomi on uusi maailmanmestari, hei, maailmanme

Suomi voitti Kanadan kultapelissä. Voiton illan juhlien kaava on tuttu: ensin huudetaan Suomea, sitten kippistellään sporttibaarissa ja lopuksi lähdetään torille.

Desibelit

Kuohuviiniä