MM-kiekko

10 000 ihmistä juhlii Kauppatorilla – Helsingin keskustassa käynnissä aivan villi karnevaali

Kiekkokarnevaali on ruuhkauttanut keskustan liikenteen. Helsingissä miesten jääkiekkomaajoukkueen MM-kulta on saanut väkijoukot liikkeelle ja keskustaan on syntynyt villi karnevaalitunnelma.