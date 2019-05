Leijonien Eetu Luostarisen, 20, MM-turnaus päättyi katkeraan takaiskuun – kertoo, millä altavastaaja Suomi nousi MM-finaaliin

MM-kiekko

Leijonien Eetu Luostarisen, 20, MM-turnaus päättyi katkeraan takaiskuun – kertoo, millä altavastaaja Suomi nou

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Alla olevalla videolla IS:n Videotuomarit Vesa Rantanen ja Ismo Lehkonen perkaavat asetelmia ennen sunnuntai-illan MM-finaalia. Suomi ja Kanada kohtaavat loppuottelussa kello 21.15.