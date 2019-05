MM-kiekko

Venäjältä kuuluu Leijonille jo vilpittömiä kehuja: ”Pelasivat paremmin kuin mikään ylistys riittää kertomaan”

Alla olevalla videolla IS:n Videotuomarit Vesa Rantanen ja Ismo Lehkonen käyvät läpi Suomen sensaatiomaista voittoa Venäjästä.

1-0 voitto Venäjästä jääkiekon MM-kisojen välierässä on saanut useat venäläiset kiekkoasiantuntijat tunnustamaan, että tällä kertaa Suomi yksinkertaisesti pelasi paremmin.Perinteisesti hyvin niukkasanaisena tunnettu legendaarinen venäläisvalmentaja Vjatsheslav Bykov https://www.is.fi/haku/?query=vjatsheslav+bykov intoutui suorastaan suitsuttamaan Leijonien paremmuutta.– Suomalaiset pelasivat paremmin kuin mikään ylistys riittää kertomaan. He hyppäsivät päätään korkeammalle, pelasivat erittäin kurinalaisesti ja kärsivällisesti, Bykov sanoi Tass-uutistoimiston mukaan.– Nuori joukkue, joka oli koottu isänmaansa eteen pelaavista pelaajista, toimi yhtenäisesti, epäitsekkäästi ja teknisesti, eivätkä he ujostelleet luoda hyviä tilanteita, Bykov hehkutti.on valmentanut aiemmin Venäjän maajoukkuetta, joten hänen sanansa ovat sen vuoksi erityisen painavia. Hän kritisoikin Ilja Vorobjovin https://www.is.fi/haku/?query=ilja+vorobjovin luotsaamaa Venäjän nykyistä maajoukkuetta ankarasti.– Joukkueemme ei saanut valitettavasti aikaan juuri mitään. Heillä ei riittänyt liike eikä päättäväisyys, Bykov arvosteli.– Suomalaiset ryhmittyivät nopeasti puolustukseen ja riistivät meiltä kaiken liikkumatilan, jotta olisimme saaneet aikaan mitään kuvioita. Ja kun me laukaisimme, heidän maalivahtinsa oli aina paikalla, Bykov tilitti.

