Nämä miehet huolehtivat Leijonista – Riku Koivuselle, 43, MM-reissu on jo kymmenes: ”Nyt on kyseessä tekijämies”

MM-kiekko

Nämä miehet huolehtivat Leijonista – Riku Koivuselle, 43, MM-reissu on jo kymmenes: ”Nyt on kyseessä tekijämie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolme huoltajaa













2500–3000 kiloa tavaraa





Epilogi