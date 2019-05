MM-kiekko

Näin poliisi varautuu MM-lätkähumuun – ”Iloitseminen on sallittua, mutta...”

Supersunnuntai.

https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1132562936847831040

Video: jutun pääkuvana olevalla videolla videotuomarit Vesa Rantanen ja Ismo Lehkonen ennakoivat sunnuntain MM-finaalia Suomi–Kanada.

Jääkiekon MM-finaalissa Suomi ja Kanada. Lisäksi eurovaalit.Jos Leijonat voittaa MM-kultaa ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011, kansa lähtee toreille ja poika saunoo. Tämä on hyvin myös virkavallan tiedossa.Helsingin poliisi ilmoittikin sunnuntaina aamupäivällä, että se on varautunut kiekko-otteluun ja mahdollisiin mitalijuhlintoihin hälyttämällä töihin lisää partioita.”Onnea peliin, #Leijonat! Fanit, kannustaminen ja iloitseminen on sallittua, mutta muistakaa hyvät tavat ja turvallisuus. #poliisi #helsinki #mmkisat”, poliisi twiittasi.