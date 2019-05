Nyt kaikki peliin, Leijonat! Venäjä kumoon ja MM-finaaliin – IS seuraa välierää hetki hetkeltä

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF julkaisi välierän alla koostevideon Suomen teinitähden Kaapo Kakon MM-otteista. Videon näet alta.

Kaapo Kakko has been the talk of the town in Kosice. Now, he and @leijonat arrive in Bratislava. Here are his top plays so far at #IIHFWorlds pic.twitter.com/3aC0x6u0UD