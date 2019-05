MM-kiekko

Muistatko Suomen ja Venäjän MM-kohufinaalin? ”Se tuomaritoiminta oli ihan järkyttävää”

Kohutusta MM-finaalista on kulunut viisi vuotta. Samat maat kohtaavat lauantaina MM-välierässä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy