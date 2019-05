MM-kiekko

Venäjän kapteeni Ilja Kovaltshuk: ”Suomi on vienyt hermot meiltä monta kertaa”

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovaltshukin

Venäjän





Uutistoimisto

https://www.is.fi/mmkiekko/art-2000006094938.html