Leijonatuomio: SM-liigamiehet panivat NHL-tähdistön tylysti polvilleen – Atte Ohtamaan verkkaiset jalat pelastivat Suomen katkeralta katastrofilta

MM-kiekko

Leijonatuomio: SM-liigamiehet panivat NHL-tähdistön tylysti polvilleen – Atte Ohtamaan verkkaiset jalat pelast

Yllä olevalla videolla IS:n MM-Videotuomarit perkaavat Leijonien tilannetta.

Teemu Suvinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Harri Moisio





Ville Touru