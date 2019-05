MM-kiekko

Kuvat: Tänne Leijonat joutuu jokaisen MM-ottelun jälkeen – nimetty Kaisa Mäkäräisen mukaan

Kosicen MM-areenan tilat ovat sellaiset, että pelaajien haastattelualue on täytynyt rakentaa tilaan, josta jääkone ajetaan kaukaloon.Täältä pelaajat myös aina poistuvat otteluiden jälkeen jäältä, vaikka erätauoilla esimerkiksi Leijonat kulkee omaan pukukoppiinsa jäähyaitioiden vierestä nopeinta reittiä.Ahdas mixed zone eli pelaajien ja toimittajien kohtaamispaikka on jaettu väliseinällä niin, että toisella puolella tehdään televisio- ja radiohaastattelut, toisella puolella kirjoittavan median haastattelut.Väliseinän jakamat haastatteluaitaukset muodostavat kierroksen, jonka pelaajat kävelevät jokaisen ottelun jälkeen.– What a great walk of shame! huudahti eräskin brittipelaaja käveltyään ylimääräisen ”haastattelukierroksen” läpi ilman, että kukaan pysäytti häntä haastatteluun.