MM-kiekko

Ensin Ruotsi nurin! Tässä ovat Leijonien mahdolliset vastustajat MM-välierässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkiekon MM-kisojen puolivälieräparien otteluparit ovat jo selvillä, mutta välieräparit muodostuvat tänä vuonna uudella tavalla.Tuttua valmista kaaviota ei enää ole, vaan joukkueet on asetettu alkulohkojen perusteella paremmuusjärjestykseen. Puolivärierien voittajista parhaiten rankattu joukkue kohtaa välierissä neljänneksi parhaiten rankatun jatkossa olevan joukkueen. Toiseksi paras joukkue kohtaa kolmanneksi parhaan joukkueen.Paremmuusjärjestys määräytyy ensisijaisesti lohkosijoituksen perusteella, joten lohkovoittajat ovat aina kakkosten edellä, kakkoset kolmosten edellä ja niin edelleen. Lohkoissa samalle sijalle sijoittuneiden joukkueiden ensisijainen rankkausperuste on lohkossa saavutetut pisteet.Jos pisteetkin ovat tasan, ratkaisee lohkovaiheen maaliero, ja senkin ollessa tasan tehdyt maalit. Viimeinen peruste on IIHF:n ennakkoranking.Alkulohkovaiheen jälkeinen paremmuusjärjestys näyttää seuraavalta:1. Venäjä 2. Kanada 3. Tshekki 4. Suomi 5. Ruotsi 6. Saksa 7. USA 8. SveitsiPuolivälieräparit ovat Venäjä–USA, Kanada–Sveitsi, Tshekki–Saksa ja Suomi–Ruotsi.Välieräparit elävät sen mukaan, mikä joukkue menee mistäkin puolivälieräparista jatkoon. Teoriassa kaikki puolivälieriin selvinneet joukkueet, paitsi Suomea vastaan pelaava Ruotsi, ovat mahdollisia välierävastustajia, jos Leijonat selviävät jatkoon. Mahdollisia vastustajia on siis kuusi.(Alla näkyvässä videossa Videotuomarit ruotivat tiistaisen Suomi-Saksa-ottelun.)IS käy läpi, millaisella skenaariolla Leijonat saisivat minkäkin joukkueen vastaansa mahdollisessa välieräottelussa.Punakone olisi Leijonien välierävastustaja vain silloin, jos molempien lohkojen ykköset ja kakkoset (Venäjä, Kanada, Tshekki ja Suomi) menisivät ottelupareistaan jatkoon. Välieräparit olisivat tällöin Venäjä–Suomi ja Kanada–Tshekki.Kanada tulisi Suomen vastustajaksi siinä tapauksessa, että Venäjä ja Kanada menisivät ottelupareistaan jatkoon, mutta Saksa kaataisi Tshekin. Tuolloin Välieräparit olisivat Venäjä–Saksa ja Kanada–Suomi.Tshekki olisi Suomen välierävastus, jos joko Venäjä tai Kanada häviäisi oman otteluparinsa, mutta toinen näistä selviäisi välieriin. Tämä skenaario vaatisi tietysti myös sen, että Leijonat ja Tshekki selvittäisivät omat puolivälieränsä. Tuolloin välieräparit olisivat Venäjä–Sveitsi tai Kanada–USA ja Tshekki–Suomi.Suomen jo kertaalleen kaatanutSaksa luistelisi välierissä vastaan, jos joko Venäjä tai Kanada häviäisi oman otteluparinsa, mutta toinen näistä selviäisi jatkoon, ja tämän lisäksi Saksa löisi Tshekin. Tässä skenaariossa välieräparit olisivat Venäjä–Sveitsi tai Kanada–USA sekä Suomi–Saksa.Yhdysvallat olisi Leijonien välierävastustaja vain silloin, jos se kaataisi Venäjän, Sveitsi Kanadan ja Tshekki Saksan. Välieräparit olisivat Tshekki–Sveitsi ja Suomi–USA.Leijonat pelaisi mahdollisen välierämittelönsä Sveitsi vastaan siinä tapauksessa, että sen edellä rankingissa olevat Venäjä, Kanada ja Tshekki putoaisivat kaikki puolivälierissä. Välieräparit olisivat tässä tapauksessa Suomi–Sveitsi ja Saksa–USA.Siinä tapauksessa, että Ruotsi päihittäisi Suomen, sille saataisiin välierävastustaja tismalleen samalla kaavalla kuin Leijonille.MM-kisojen puolivälierät pelataan huomenna torstaina. Kanada–Sveitsi ja Venäjä–USA pelataan kello 17.15, Suomi–Ruotsi ja Tshekki–Saksa kello 21.15. Välierät ovat vuorossa lauantaina.