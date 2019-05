MM-kiekko

Janoiselle MM-kisaturistille Kosice voi olla vaarallisen halpa! Tämä juottopaikka on ihan omassa liigassaan

pelaa MM-kisojen otteluitaan Slovakian Kosicessa. Juhlintaan panostavan kiekkoturistin kannalta Kosicen hintataso on vähintäänkin kohtuullinen.Perussääntö näissäkin MM-kisoissa on, että mitä lähempänä hallia on, sitä kalliimpaa olut on. Mutta mistään varsinaisista ryöstöhinnoista ei voi puhua hallin tuntumassakaan.Hallin sisällä 0,5 litran tuoppi maksaa neljä euroa. Noin kilometrin päässä sijaitsevassa Kosicen vanhassa kaupungissa oluttuopista ei tarvitse maksaa 2,5 euroa enempää ja huomattavasti halvemmallakin pääsee.Kosicen Europub vanhan kaupungin liepeillä on aivan omassa liigassaan. Se mainostaa myyvänsä kaikki juomansa euron hintaan – siis ihan kaikki – terävistä lähtien. Kovin janoiselle Europub voikin koitua jopa vaaralliseksi valinnaksi, sillä jo pikkurahalla voi päästä yllättävän petolliseen vauhtiin.Havaintojen perusteella ainakin Suomen ja Britannian MM-joukkueiden kannattajat ovat osoittaneet erityistä kiinnostusta Europubin valikoimiin.Sisältä Europub on kuin aikamatka 1980-luvulle. Savukkeet palavat ja sisustus on mallia kasari.Yökerhossa on ymmärrettävästi kalliimpaa kuin pubeissa. Kosicen keskustan Retro Cult Clubilla 0,25 litran Heineken-pullo maksaa 4,90 euroa. Sisäänpääsystä pitää pulittaa viisi euroa.Kaupassa puolen litran tölkki vahvaa olutta maksaa korkeintaan 50 senttiä. Puolen litran viinapullon kirkasta saa matkaansa kuuden euron hintaan, ale-korista halvemmallakin.No entäs ruokapuoli? Vanhassa kaupungissa saa perusnälän hiipumaan noin kahdeksan euron hintaan. Kaupungin kebab-paikoissa on sopivaa mättöä kolmen euron hintaan ja McDonaldsissa on halvempaa kuin Suomessa.Hallissa hodari maksaa 2,50 euroa ja erilaiset makkara- ja patonkiviritelmät vähän siitä ylöspäin.Kyllä kelpaa – ainakin jos haluaa kiskaista maljan ja ehkäpä toisenkin tuulensuojaan.