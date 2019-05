Synkät pilvet nousivat Leijonien MM-unelman ylle – täysi romahdus ennen kohtalonpeliä: ”Ei ole kaunis tarina tällä hetkellä”

MM-kiekko

Synkät pilvet nousivat Leijonien MM-unelman ylle – täysi romahdus ennen kohtalonpeliä: ”Ei ole kaunis tarina t

Juuri nyt

MM-Videotuomarit näet yllä olevalta videolta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy