MM-kiekko

Leijonat tyri lohkovoiton käsistään – taktikoiko Ruotsi Suomen vastaansa kohtalonpeliin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen 2–4-tappio Saksalle tietää sitä, että Leijonat sijoittuu varmuudella A-lohkon kakkoseksi. Näin ollen joukkue kohtaa torstain puolivälierissä B-lohkon kolmanneksi sijoittuvan ryhmän.Sveitsin tappio Tshekille tarkoittaa sitä, että käkikellomaa jää lohkossaan neljänneksi. Suomen vastustaja tulee varmuudella kolmikosta Tshekki, Ruotsi ja Venäjä.Suomen puolivälierävastus ratkeaa illalla kello 21.15 alkavassa Ruotsi–Venäjä-ottelussa.IS käy läpi Leijonien eri vastustajavaihtoehdot torstain puolivälieriin:Ylivoimaisesti todennäköisin vaihtoehto. Ruotsi on lohkon kolmonen, jos se ei voita Venäjää vähintään kolmella maalilla. Tre Kronorilla on siis halutessaan loistava mahdollisuus taktikoida Suomi vastaansa puolivälieriin.Tshekki päätyi lohkossaan 18 pisteeseen. Se voi jäädä lohkon kolmanneksi vain, jos Ruotsi voittaa Venäjän tasan kolmella maalilla siten, että Venäjä tekee vähintään kolme maalia. Tämä skenaario on todella epätodennäköinen.Venäjä voi päätyä kolmanneksi vain, jos se häviää Ruotsille vähintään kolmella maalilla. Jos Venäjä häviää Ruotsille kolmella maalilla, se sijoittuu kolmanneksi, mikäli ei tee vähintään kolmea maalia. Jos Ruotsi voittaa useammalla kuin kolmella maalilla, Venäjä on silloinkin lohkon kolmas.