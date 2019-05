Kanadan tähtipuolustaja muisteli Helsinkiä ja nimesi NHL:n parhaan suomalaisen – ”Häntä vastaan on vaikea pelata”

MM-kiekko

Kanadan tähtipuolustaja muisteli Helsinkiä ja nimesi NHL:n parhaan suomalaisen – ”Häntä vastaan on vaikea pela

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kokemusta Suomesta





Boston vie Cupin?

”Kaikki potentiaali maailmassa”