MM-kiekko

Torille? Erkka Westerlund näkee Leijonissa valtavasti potentiaalia: ”Raikas ote voi kantaa ihan loppuun asti”

Kaapo Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=sebastian+aho

Entinen





Westerlund on

Westerlund miettii





Mihin asti





Jortikka huomauttaa