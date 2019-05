MM-kiekko

Kommentti: Leijonat halasi brittejä mukaan kiekkoperheeseen – murskavoiton hinta voi olla liian kallis

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tulihan se sieltä. Voitto Britanniasta meinaan.Ennen perjantaita Suomi ei ollut koskaan voittanut Britanniaa MM-tasolla. MM-otteluita Britanniaa vastaan ei tosin ollut takana kuin kaksi, vuosilta 1951 ja 1962.No tilastot ovat toisaalta vain tilastoja. Niin tai näin, Suomen kiekkohistorian outolintu on nyt vihdoin tykitetty alas.Suomelle peli oli aluksi nihkeä ja lopulta rutiinia. Voitto oli nyt Leijonille tärkein – ei murskavoitto.Joka tapauksessa Britannia kuuluu koko MM-kisojen ja A-lohkon heittopusseihin. Se pelaa 25 vuoden tauon jälkeen MM-kisojen pääsarjassa ja on hävinnyt odotetusti kaikki ottelunsa. Sen ainoa realistinen tavoite on sarjapaikan säilyttäminen.Mutta osataan sitä B-lohkossakin. Ruotsi löylytti Italian 8–0, Norjan 9–1 ja Itävallan 9–1. Venäjä puolestaan murjoi Italian 10–0.Onko tässä sitten mitään järkeä? Haluaako kukaan nähdä lajin arvokisoissa, MM-turnauksessa teurastuksia? Pelihän on silloin parhaimmillaan, kun siinä on tasaista vääntöä, jännitystä ja panosta.Mutta niin kuin aina, kolikolla on toinenkin puolensa. Kansainvälisen kiekkoperheen on halattava mukaansa myös heikompia maita, jottei kasvu vaarantuisi. Himoitaan uusia markkina-alueita.Esimerkiksi Britannia taistelee urheasti, mutta MM-kisojen murskavoitoista maksetaan hintaa, joka voi olla lajin uskottavuuden kannalta liian kallis. Jos aitoa kehitystä ei lajin lilliputtimaissa tapahdu, on Kansainvälisellä jääkiekkoliitolla IIHF:llä vakavan mietinnän paikka MM-kisojen osallistujamaiden määrästä.