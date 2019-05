Tom, 41, hylkäsi stressaavan uran Suomessa – on nyt huippuroolissa MM-kisoissa, jopa NHL-tähti Patrick Kane huomioi

MM-kiekko

MM-turnaus on vielä pahasti kesken, mutta yksi varma mestari Suomella jo on.Järvenpääläinen perheenisä Tom Boman https://www.is.fi/haku/?query=tom+boman , 41, on saanut valtavasti kiitosta työstään MM-kisojen jäämestarina. Esimerkiksi yksi kisojen supertähdistä, Yhdysvaltain joukkueen NHL-stara Patrick Kane https://www.is.fi/haku/?query=patrick+kane on kiitellyt Bomania tämän työstä.– Kanekin on suuri tähti, mutta kaikki pelaajat ymmärtävät sen, että ilman hyvää jäätä ei tule hyviä pelejä, Boman totesi.Hän päätyi MM-kisojen jäämestariksi, kun Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n olosuhdekomiteaan kuuluva Manu Varho https://www.is.fi/haku/?query=manu+varho pyysi häntä tehtävään. Boman on Varhon entinen mallioppilas Vierumäeltä, jossa Varho on kouluttanut hallimestareita.– Olin tehnyt juuri pitkän työpäivän ja Manu soitti, että lähdenkö MM-kisoihin. Luulin aluksi, että kyseessä on vitsi. Tietysti lähdin mukaan, kun totuus valkeni!muun muassa rakennusalalla ja ICT-alalla toiminut Boman teki täyskäännöksen ammatillisella urallaan muutama vuosi sitten. Bomanilla todettiin stressin laukaisema tasapainohäiriö, ja hän jäi sairauslomalle pohtimaan seuraavaa siirtoaan.– Järvenpään hallilla tuli puhetta, että ryhtyisinkö liikuntapaikan hoitajaksi. Kouluttauduin, sain harjoittelupaikan Järvenpään hallilta ja siitä se sitten lähti, Boman kertoo.Nyt Boman työskentelee päätoimisesti Järvenpään jäähallissa. Kyseessä ovat hänen ammattiuransa ensimmäiset MM-kisat.– Tämä on ihan loistavaa, mutta toisaalta erittäin rankkaa.Hänen tyypillinen työpäivänsä MM-kisoissa alkaa jo aamuseitsemän jälkeen ja päättyy iltamyöhään. Hänen vastuullaan on varmistaa, että jää on koko ajan huippukunnossa. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä paikallisten kanssa.Paikan päälle Slovakiaan Boman saapui jo reilua viikkoa ennen kisojen alkua. Silloin valmistettiin sekä Kosicen että Bratislavan jäät kuntoon ja sovittiin kisojen aikaisesta ylläpidosta ja huollon pelisäännöistä paikallisten kanssa.on jääkiekkomaa, mutta jäänteossa kaikki ei ole niin sanotusti mennyt aina lapaan. Boman puolestaan edustaa suomalaista huippuosaamista, johon Kansainvälinen jääkiekkoliitto luottaa.– Tärkein asia on luottamuksellinen työsuhde paikallisten kanssa. Aluksi oli vähän vääntöäkin, mutta yhteistyö on sittemmin sujunut loistavasti.Bomanin johdolla muun muassa tapa ruiskuttaa vettä kaukaloon muuttui. Slovakiassa on ollut tapana ruiskuttaa vettä korkeana suihkuna, jolloin vesi kerää ilmaa ja näin ollen jäästä ei tule tarpeeksi tiivistä.– Lisäksi osa vedestä oli ruskeaa. Höyläsimme kaikki ongelmakohdat pois. Sen jälkeen näytimme, että vesi valutetaan ihan alustan tuntumassa, Boman kertoo.on ollut tapana, että jäämestarit piilottavat jäähän esimerkiksi onnenkolikon tai muun pienen esineen kotijoukkueen tueksi.

– Ei tullut mieleen. Täytyy seuraavalla kerralla muistaa tuo!Boman on nyt uransa huipulla, mutta hän unelmoi vielä hohdokkaammasta pestistä.– Pidän nykyisestä työstäni Järvenpäässä, mutta jos eteen lyötäisiin sopimuspaperi vakipestistä Kansainvälisen jääkiekkoliiton palveluksessa, pistäisin siihen kyllä nimeni alle.Boman on itse pelannut jääkiekkoa Järvenpään Haukkojen junioreissa ja kiekkoilee edelleen Kellokosken Alun nelosdivarijoukkueessa.– Siellä menen armeijaikäisten jätkien seassa. Voin kertoa, että siinä saa vanha äijä vääntää ruuvia auki, että pysyy perässä. Mutta pitäähän jäämestarilla olla omakohtaista tuntumaa jäähän!