MM-kiekko

MM-kisojen heittopussin ja Leijonien historiatilasto on karua luettavaa – Suomen kannalta

Suomi kohtaa perjantai-iltana MM-jäillä historiallisesti hankalan vastustajan.Iso-Britannia on ainoa vielä nykyään MM-tasolla esiintyvä maajoukkue, jota Suomi ei ole koskaan voittanut.Joukkueet ovat kohdanneet MM-tasolla kahdesti: vuosina 1951 ja 1962. Vuoden 1951 kisoissa Iso-Britannia oli vahvempi maalein 6–3. 1962 lukemat olivat sen hyväksi 7–5.Kummallakaan kerralla brittijoukkue ei voittanut MM-kisoissa muita kuin Suomen.Vuoden 1951 Pariisin kisoissa Suomi jätettiin seitsemännelle ja samalla viimeiselle sijalle.Leijonien ainoa voitto tuli toiseksi viimeisessä ottelussa Norjaa vastaan maalein 3–0. Joukkueen kaikki muut viisi ottelua päättyivät tappioihin. Iso-Britannia sijoittui viidenneksi, kun se voitti Suomen ja pelasi tasan Yhdysvaltain kanssa. Kanada voitti turnauksen puhtaalla pelillä.Vuonna 1962 Denverissä Suomi pärjäsi paremmin kuin edellä mainituissa turnauksissa ja saavutti historiansa ensimmäisen arvokisamitalin.Turnaus alkoi neljällä tappiolla. Loput kolme otteluaan Leijonat voitti. Suomen loppusijoitus oli neljäs. Tuohon aikaan MM-turnauksen perusteella jaettiin myös EM-mitalit kolmelle parhaalle eurooppalaiselle joukkueelle. Leijonat saavutti EM-hopeaa.Iso-Britannia sijoittui viimeiseksi. Se sai ainoat pisteensä voittamalla Suomen. Kultamitalit pokkasi Ruotsi.Myöhemmin jääkiekon suurmaiksi nousseet Neuvostoliitto ja Tšekkoslovakia eivät olleet näissä turnauksissa mukana.Perjantai-iltana Leijonien tilaston Iso-Britanniaa vastaan luulisi muuttuvan voi odottaa. Leijonalauma on valtava ennakkosuosikki ottelussa brittejä vastaan.Britannia on mukana MM-kisojen A-sarjassa ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. Se voitti viime keväänä yllättäen 1A-divisioonan. Joukkue on hävinnyt Slovakian kisoissa kaikki neljä otteluaan maalierolla 4–26.