Esa Tikkanen paljastaa sisäpiiritietoa maineikkaan NHL-seuran aikeista – suorat sanat varaustilaisuudesta: ”Miksi Kaapon pitäisi olla ykkönen?”

MM-kiekko

Esa Tikkanen paljastaa sisäpiiritietoa maineikkaan NHL-seuran aikeista – suorat sanat varaustilaisuudesta: ”Mi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rangers uusii joukkuettaan





”Metallinpaljastin piippaa herkästi”