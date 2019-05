Kakko, Laine, Granlund – Jukka Jalosella vahva näkemys, mikä yhdistää MM-kisojen ihmepoikia: ”Sitä ei voi ostaa eikä myydä”

MM-kiekko

Kakko, Laine, Granlund – Jukka Jalosella vahva näkemys, mikä yhdistää MM-kisojen ihmepoikia: ”Sitä ei voi osta

Kaapo Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Jalonen voitti





Päävalmentaja

tiedettiin pelimieheksi, mutta tuskin kukaan osasi odottaa nuorukaiselta nähdyn kaltaista lentoa miesten MM-kisoissa.Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+jalonen tiesi, että 18-vuotias Kakko olisi Slovakian MM-kaukalossa nuorimies paikallaan, mutta tällaista näytöstä Jalonenkaan ei pystynyt ennustamaan.Miesten ja nuorten maailmanmestaruuden päävalmentajana voittanut Jalonen, 56, on nähnyt paljon lahjakkaita pelaajia mittavalla urallaan. Tosiasia on se, että Suomella on taas uusi ihmepoika melko lyhyen ajan sisään MM-kaukalossa.Jalonen nostaa yhden asian ylitse muiden, kun puhutaan Kakon, Patrik Laineen https://www.is.fi/haku/?query=patrik+laineen Sebastian Ahon https://www.is.fi/haku/?query=sebastian+ahon ja Mikael Granlundin https://www.is.fi/haku/?query=mikael+granlundin häikäisevistä MM-debyyteistä.– Suomalaisissa seuroissa tehdään hienoa työtä, mutta kaikki lähtee näiden nuorien omasta intohimosta ja rakkaudesta lajiin. Se on kaiken a ja o.– Kaapo on käynyt valtavasti vapaa-ajallaan omatoimisesti jäällä, eikä Patrik Laineelle ole syntymälahjana tuollainen laukaus tullut. Intohimoa ei voi ostaa tai myydä. Sitä joko on tai ei ole, Jalonen naulaa.miesten maailmanmestaruuden Leijonien kanssa juuri Slovakiassa 2011. Tuolloinkin mukana oli supertulokas. Mikael Granlund https://www.is.fi/haku/?query=mikael+granlund päätyi ilmaveiveineen lopulta postimerkkiinkin.– ”Mikke” oli silloin vuotta vanhempi kuin Kaapo nyt, mutta heissä on paljon samaa. Molemmat ovat todella lujia luonteeltaan ja intohimoa – sitä piisaa, Jalonen sanoo.– Toki he ovat pelaajatyypiltään hieman erilaisia. Mikke on enemmän pelintekijä ja syöttelijä, kun taas Kaapo pyrkii enemmän hakemaan itse ratkaisut ja maalit.Jalonen korostaa sekä Granlundin että Kakon kylmäpäisyyttä.– Mikke heitti ilmaveivinsä aikoinaan ja lauantaina nähtiin myös jonkinlainen ilmaveivi Slovakiaa vastaan Kaapon toisessa maalissa, Jalonen heitti.– Molemmat pystyvät nappaamaan kaneja hatusta kovassa paikassa. He vain nauttivat pelaamisesta, eikä paineita tunnu olevan. Aivan huimaahan se on, Jalonen herkutteli.on MM-kisojen aikana nostanut esiin mielenkiintoisen asian Kakon viimeaikaisessa kehityksessä.– Kaapo ei tehnyt neljän viikon MM-leirityksen aikana yhtään maalia. Sitten täällä MM-kisoissa niitä alkoi tulla, Jalonen huomautti.Jalosen mukaan Kakko on juuri nyt – kreivin aikaan MM-kisoissa – huippuiskussa sekä fyysisesti että henkisesti.– Minusta maajoukkueessa on ollut tosi hyvä rytmitys Kaapon kannalta. Pelejä on ollut kohtuullisen paljon, mutta hän on saanut tehdä myös hyviä fyysisiä oheisharjoituksia kaukalon ulkopuolella. Se on kehittänyt häntä. Lisäksi on ollut laadukasta lepoa, Jalonen jatkoi.

Missä raja Kakon kohdalla menee, vai löytyykö sitä lainkaan?

– Ei kai sitä kukaan tiedä. Se nähdään sitten joskus 15–20 vuoden päästä. Tuntuu siltä, että kun hän saa ”mustan” lapaansa, niin vain taivas on rajana, Jalonen vastasi.

Huikeita maaleja ja harhautuksia on nähty, mutta mitä mieltä olet Kakon pelaamisesta kokonaisuudessaan?

Kaapo-mania