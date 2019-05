MM-kiekko

Kolumni: Tshekkoslovakia voitti Neuvostoliiton jäällä 1969 – kostotoimenpiteenä maa menetti itsenäisyytensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ja vielä...

https://www.is.fi/aihe/juha-kanervan-kolumni/