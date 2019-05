Leijonien MM-pelaajat kiittävät äitejään juhlapäivänä: ”Arvostan todella suuresti kaikkea sitä työtä” – katso lapsuuskuvat

MM-kiekko

Leijonien MM-pelaajat kiittävät äitejään juhlapäivänä: ”Arvostan todella suuresti kaikkea sitä työtä” – katso









– Tiina-äidilläni on ollut valtava merkitys sekä elämään että uraan jääkiekkoilijana, kuten myös isällä. Äiti on ollut usein se, joka pitää paketin kasassa: kokkaa ruokaa, pesee pyykit ja sen sellaista. Arvostan todella suuresti kaikkea sitä työtä.– Äiti on mahdollistanut sen, että saan tehdä sitä, mitä haluan. Onhan se todella iso juttu.– Terveisiä äidille ja oikein hyvää äitienpäivää! Älä liikaa jännitä siellä television äärellä, kyllä me pärjätään!– Äiti on mahdollistanut koko jääkiekkoharrastukseni ja sen, että olen pystynyt pelaamaan. Äidille on ollut iso asia, että lapset saavat tehdä mitä haluavat. Minun kohdallani se oli jääkiekon peluu.– Joskus se on mennyt heikomminkin ja kun olen ollut jääräpää, äiti on tukenut ja mahdollistanut pelaamiseni. Iso kiitos äidille. Äitienpäivänä tapanani on aina ollut muistaa äitiä ja isoäitiä. Täytyy taas keksiä joku homma.– Äiti on aina ollut tuki ja turva kotona. Hän on pitänyt pojasta huolta ja auttanut aina, kun on tarvinnut.– Ilman äitiä en olisi täällä. Hän muistuttelee edelleen arjen asioista ja varmistaa, että onko kaikki hoidettu ja olenko varmasti muistanut tehdä kaikki asiat. Se auttaa muistamaan ne jutut, mitkä ovat unohtuneet.– Sunnuntaina soitan varmasti kotiin, toivotan hyvää äitienpäivää ja juttelen äidin kanssa.– Äidillä on tietysti ollut todella iso merkitys urani kannalta. Äiti on huipputyyppi ja tuki ja turva. Soitan hänelle varmaan FaceTime-puhelun sunnuntaina, laulan ja onnittelen. Katsotaan, jos laitan vähän kukkiakin tulemaan.– Äiti on luonut turvaa elämässä, ollut rakastava ja pitänyt huolen siitä, että masu on täynnä ja puhtaat kalsarit ovat valmiina kaapissa.– Kun jääkiekkoilu alkoi, äiti ja isä ovat olleet kuskin roolissa. He ovat potkineet minua eteenpäin. Se on periaatteessa syy, miksi olen päässyt tähän asti.– En voi kertoa, miten muistan äitiä sunnuntaina, koska se on yllätys!– Kaikkein suurin tuki uralla on varmasti tullut vanhemmilta. Isä on valmentanut, mutta äiti on muilla tavoin puskenut minua koko ajan eteenpäin.– He olivat vahvasti mukana siihen asti, kun lähdin kotoa Tampereelle 14-vuotiaana. Äiti on varmaan meidän perheestä jännittänyt eniten minun pelejäni ja elänyt sydämellä mukana. Tämä MM-kisapaikka on varmasti iso juttu vanhemmillenikin, mutta uskon heidän olevan muutenkin ylpeitä siitä, miten olen tehnyt töitä.