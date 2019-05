MM-kiekko

Leijonatuomio: Tv-asiantuntija Karri Kivi runollisti Leijonien erinomaisuuden: ”Tippaleipä, joka vyöryy!”

Harri Moisio

Sankari:

Tämä toimi:

Tämä meni vihkoon:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuus ny itte selittään:





Loppulause:

Ismo Lehkonen

Sankari:

Tämä toimi:

Tämä meni vihkoon:

https://www.is.fi/haku/?query=toni+rajala

https://www.is.fi/haku/?query=arttu+ilomaki

Tuus ny itte selittää:

Loppulause:





Vesa Rantanen

Sankari:

Tämä toimi:





Tämä meni vihkoon:

Tuus ny itte selittää:

Loppulause: