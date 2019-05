MM-kiekko

Suomen aikoinaan haukkunut Kanadan Kyle Turris puhui Leijonien vaarallisuudesta – nosti esiin tärkeän seikan

Kanadan joukkueen ykköstähti John Tavares https://www.is.fi/haku/?query=john+tavares loukkaantui torstain jääharjoituksessa, joten vaahteranlehtipaitojen keskikaistalle tuli iso lovi.Katseet kääntyvät nyt muun muassa Kyle Turrisiin https://www.is.fi/haku/?query=kyle+turrisiin , Nashville Predatorsin 29-vuotiaaseen sentteriin, joka on parhaimmillaan tehnyt NHL:ssä yhden kauden aikana 64 pistettä.Oulun Kärpissä NHL:n työsulun aikaan syksyllä 2012 pelanneen Turrisin sanat jäivät aikoinaan elämään suomalaiseen kiekkofolkloreen. Turris haukkui silloin pohjoisamerikkalaismedialle mm. ABC-huoltoasemilla joukkueelleen tarjotut ruuat, bussimatkat peleihin ja valitteli tekemisen puutetta.Nyt oli toinen ääni kellossa, kun vajaat kuusi vuotta vanhempi Turris muisteli kokemuksiaan Suomessa. Vastaan MM-avauksessa tulee Leijonat, jonka pelaajista iso osa tulee SM-liigasta.– Olen onnekas, kun olen saanut pelata Suomessa ja kokenut sen. Siellä on loistava liiga, ja heidän joukkueensa on kova testi meille, Turris vakuutti.Hän painotti, että Leijonien joukkue on ollut pitkään yhdessä. Kanadan joukkue kokoontui viime viikolla Wienissä ja pelasi yhden harjoitusottelun Itävaltaa vastaan.– Suomi on ollut yhdessä pidempään kuin me, ja joukkuepeli tuo tämänkaltaisen turnauksen voittoja, Turris sanoi.– On nähty (ja muut nuoret pelaajat, jotka ovat heti olleet valmiita pelaamaan NHL:ssä kovan SM-liigan jälkeen.Aiemmin Phoenixissa ja Ottawassa kiekkoillut Turris kaupattiin viime kaudella Nashvilleen, jonka maalivahtitandem on suomalainen Pekka Rinne https://www.is.fi/haku/?query=pekka+rinne – Puhuin heille ennen tänne tuloa ja pyysin ottamaan iisisti minua vastaan, jos he tulevat tänne. En onnistu tekemään heille maaleja treeneissä. He ovat kaksi parhaista, Turris hymyili.Lajin mahtimaa Kanada on jo pitkään saanut MM-jäille hyviä joukkueita, mutta tällä vuosikymmenellä sekä Kanada että Yhdysvallat ovat saaneet vielä kovempia nippuja kasaan.

Koetko, että tämän turnauksen merkitys on muuttunut, kun NHL-pelaajat eivät ole mukana olympialaisissa?

– En tiedä... Tämä on eri vuodenaikaan. Tässä on kevät- ja kesäfiilistä, erilainen tunnelma. En tosin ole pelannut olympialaisissa, mutta tämä tuntuu erilaiselta turnaukselta. Molemmat ovat hienoja kokemuksia, Turris näki.MM-avaus Suomi–Kanada alkaa perjantaina kello 17.15.