MM-kiekko

Tunnistatko MM-Leijonat? Testaa kiekkotietämyksesi IS:n visassa!

<section><h2><p>Tunnistatko MM-Leijonat? Testaa kiekkotietämyksesi IS:n testillä!</p></h2><p><p>Kuinka hyvä jääkiekkotietäjä oikeasti olet? Testaa, tunnetko MM-kisoihin valitun leijonajoukkueen pelaajat!</p></p></section><section><h2><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h2></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka MM-Leijona on kuvassa?</p></h3></section><section><h2><p>Kuokkaan tuli!</p></h2><p><p>Kiinnostusta jääkiekkoon on, mutta tietämyksessäsi on parantamisen varaa! </p></p></section><section><h3><p>Tasapeli!</p></h3><p><p>Olet hyvällä hajulla Leijonista, mutta viimeinen puristus puuttuu!</p></p></section><section><h3><p>Hallintaa! Kiekkotietämyksesi on voittavalla tasolla!</p></h3></section><section><h3><p>Murskavoitto! Leijonat-tietämyksesi on jäätävällä tasolla. Mestarillinen suoritus!</p></h3></section>





Kuvavisa MM-kisoihin valituista Leijonista laittaa kiekkotietämyksesi kivenkovaan testiin.

Quiz Makerhttps://www.riddle.com - powered by Riddle