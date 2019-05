MM-kiekko

MM-kisojen alku lähestyy – Leijonapörssi aukesi

Leijonapörssissä ajatus on sama kuin perinteikkäässä IS Liigapörssissä. Jokainen pääsee kokeilemaan siipiään valmentajana ja kasaamaan oman joukkueen MM-kisojen pelaajista. Paras valmentaja on se, jonka joukkue kerää eniten pörssipisteitä kisojen aikana.Leijonapörssissä pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä voitetuista otteluista. Jos valittujen pelaajien otteet eivät vakuuta, voi pelaajia vaihtaa toisiin. Valittavina ovat kaikki MM-kisojen pelaajat ja pisteisiin huomioidaan kaikki kisojen ottelut.MM-kisat alkavat Slovakiassa 10.päivä toukokuuta. Maailmanmestari sekä Leijonapörssin mestari ovat tiedossa 26.5. Uudet mestarit pokkaavat mitalinsa ja Leijonapörssin parhaille on luvassa raha- sekä tuotepalkintoja.