Leijonien ja Venäjän NHL-pelaajien välillä MM-kisoissa järkyttävä ero – Venäjän NHL-vahvistuksilla 400 tehopistettä enemmän

MM-kiekko

Leijonien ja Venäjän NHL-pelaajien välillä MM-kisoissa järkyttävä ero – Venäjän NHL-vahvistuksilla 400 tehopis

Leijonien NHL-saalis ennen MM-kisoja on laiha verrattuna esimerkiksi Venäjään, joka on saanut jo 15 NHL-pelaajaa.

MM-kisoihin tulevat NHL-pelaajat (tilanne perjantaina):

Suomi 3

Venäjä 15



Ruotsi 18

Kanada 13

Yhdysvallat 18





Tshekki 7

Saksa 3

Sveitsi 4

Slovakia 7

Tanska 1

Itävalta 1 Michael Raffl