Kommentti: Suomalaiset NHL-tähdet pitävät MM-kisoja yliarvostettuna – pelaajakatoon löytyy järkevä syy

Kiekkohullu kansa on vähintäänkin pettynyt – osa todennäköisesti jopa raivoissaan – suomalaisten NHL-pelaajien joukkokieltäytymisestä.

Enemmän hävittää kuin voitettavaa

Jos NHL-tähti on yltänyt NHL:n runkosarjan pistepörssissä kymmenen parhaan joukkoon, mutta jää MM-jäällä vaatimattomiin tehoihin 2+2, hän ei ole kansan silmissä mitään.

Brändi kantaa – MM-kupla puhkeamassa