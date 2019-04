MM-kiekko

Miksi Suomen NHL-tähdet eivät tule MM-kisoihin? Asiantuntija kertoo poisjääntien syyt kulissien takaa

NHL-vakuutus oleellinen juttu

Hyvä testi Euroopassa pelaaville

Suomen jääkiekkoliiton keskiviikkona lähettämän tiedotteen mukaan Floridan kapteeni Aleksander Barkov https://www.is.fi/haku/?query=aleksander+barkov ei tule auttamaan Leijonia kevään MM-kisoihin. Leijonat saa MM-leiritykseensä toistaiseksi vain kolme NHL-pelaajaa: maalivahti Kevin Lankisen https://www.is.fi/haku/?query=kevin+lankisen , puolustaja Henri Jokiharjun https://www.is.fi/haku/?query=henri+jokiharjun ja hyökkääjä Juho Lammikon https://www.is.fi/haku/?query=juho+lammikon Jääkiekkoliiton GM:n Jere Lehtisen https://www.is.fi/haku/?query=gm:n+jere+lehtisen mukaan muita jo kautensa päättäneitä ei nähdä MM-jäällä.– Jokaisella on omat syynsä taustalla, eikä se ole meidän asiamme lähteä näitä sen enempää erittelemään, Lehtinen sanoi.Telian ja Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen https://www.is.fi/haku/?query=ismo+lehkonen osaa kertoa taustoista hieman tarkemmin.– Jos pelaajalla ei ole sopimusta ensi kaudeksi, hän ei saa MM-turnaukseen ns. NHL-vakuutusta, vaan joutuu hankkimaan jonkun kansainvälisen vakuutuksen, Lehkonen sanoo.– Ja lisäksi monilla on pikkuvammoja.Pelaajat joutuvat kuuntelemaan seuran toiveita kevään viettonsa suhteen.– Seura ei usein ole innoissaan siitä, että jatkosopimuksesta neuvotteleva pelaaja lähtee MM-kisoihin, Lehkonen tietää.Hänen oma poikansa Artturi Lehkonen https://www.is.fi/haku/?query=artturi+lehkonen on yksi näistä pelureista.– Taustalla on ihan faktiset syyt. Hän neuvottelee Montrealin kanssa uudesta sopimuksesta, mikä menee kaiken muun edelle.Ismo Lehkonen ei näe lukuisia kieltäytymisiä tai poisjääntejä pelkästään negatiivisena asiana.– Tämä on hyvä testi monelle Euroopassa pelaavalle kaverille. He saavat nyt ison roolin MM-areenalla.

Onko MM-kisat oikea paikka testille?