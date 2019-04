MM-kiekko

Tässä on Leijonien ensimmäinen MM-leiriryhmä – mukana nuori supertähti Kaapo Kakko

Leijonien ensimmäinen MM-leiriryhmä on valittu.Joukkue kohtaa torstaina 11.4. ja 13.4. Tanskan vieraissa. Ottelut pelataan Aalborgissa ja Vojensissa.– Mukana on mielenkiintoisia nimiä: kokeneita pelaajia ja kahdeksan ensikertalaista. Esimerkiksiolisi ikänsä puolesta voinut osallistua vielä alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin, mutta päätti laittaa kaikki paukut siihen, että on kevään mukana A-maajoukkueen leirityksessä, A-maajoukkueen päävalmentajakommentoi tiedotteessa.Miesten maajoukkueessa debytoiva Kakko on asettanut itselleen selkeän tavoitteen.– Poikien kisat ovat hieno tapahtuma, mutta koen, että nyt minulla on mahdollisuus ottaa seuraava askel eteenpäin ja siksi keskityn nyt täysillä kisaamaan pääsystä miesten MM-joukkueeseen, 18-vuotias Kakko ilmoitti tiedotteessa.Tanska-otteluiden jälkeen Suomi ottaa mittaa Norjasta. Ottelut pelataan Rovaniemellä ja Kokkolassa 18. ja 19.4.Kolmannella MM-leiriviikolla Suomi pelaa Ruotsia vastaan Kouvolassa 25.4. ja Helsingissä 27.4.Toukokuun puolella pelataan kauden viimeinen EHT-turnaus. Suomi kohtaa Brnossa Tshekin 2.5., Venäjän 4.5. ja Ruotsin 5.5.MM-kisat käynnistyvät perjantaina 10. toukokuuta Slovakian Bratislavassa ja Kosicessa.Eetu Laurikainen, JYPJussi Olkinuora, PelicansOliwer Kaski, PelicansMiika Koivisto, Dynamo MoskovaOtto Leskinen, KalPaJarkko Parikka, IlvesTarmo Reunanen, LukkoTony Sund, SportJuuso Vainio, JYPMarko Anttila, JokeritHannes Björninen, PelicansAnrei Hakulinen, KooKooArttu Ilomäki, LukkoKaapo Kakko, TPSJoel Kiviranta, SportEetu Luostarinen, KalPaSakari Manninen, JokeritAleksi Mustonen, PelicansJoonas Nättinen, Neftehimik NizhnekamskArttu Ruotsalainen, IlvesJere Sallinen, Örebro HKVeli-Matti Savinainen, Kunlun Red StarEemeli Suomi, Ilves