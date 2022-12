Herjaukset olivat liikaa – Lionel Messin ja kumppanien käytös MM-stadionin uumenissa kuumensi tunteet

Mestarien käytös suututti Kansainvälisen urheilutoimittajain liiton.

Kansainvälisen urheilutoimittajain liiton (AIPS) puheenjohtaja Gianni Merlo vaatii Lionel Messiltä ja Argentiinan maajoukkueelta anteeksipyyntöä mestarijoukkueen käytöksen takia.

Argentiinan pelaajat juhlivat maailmanmestaruutta MM-stadionin uumenissa railakkaasti. He lauloivat stadionin haastattelualueella, median edessä, journalisteja avoimesti pilkkaavaa laulua.

– Tuen maajoukkuetta kuolemaan saakka, koska rakastan Argentiinaa. Koska se on tunne sydämessäni. Enkä välitä mitä nuo v***n toimittajat sanovat, pelaajat lauloivat Independentin mukaan.

Argentiinalaisen lehdistön ja maajoukkueen suhde on ollut jännitteinen. Argentiinalaisissa lehdissä Messiä on usein verrattu Diego Maradonaan, ja maajoukkueelta on ärhäkästi vaadittu parempaa menestystä.

Kansainvälisen urheilutoimittajain liiton puheenjohtajan mukaan Argentiinan pelaajat myös nimittelivät yhteislaulussa journalisteja alatyylisillä ilmauksilla.

– Lionel Messi on epäilemättä jalkapallon ykkönen, maailmanmestaruuden voittaneen Argentiinan kapteeni. Mutta juuri siitä syystä hänen pitäisi pyytää joukkueensa puolesta anteeksi laulua, jossa hän ja hänen joukkuekaverinsa loukkasivat journalisteja, puheenjohtaja Merlo kirjoitti AIPS:n verkkosivuilla.

– Hän saattaa olla ylistetty miljardööri, mutta hänen on myös kunnioitettava heitä, jotka ovat omalla intohimollaan ja ilman omaa etua osallistuneet hänen myyttinsä luomiseen. Sen lisäksi että he ovat hyviä pelaajia, heidän pitäisi olla roolimalleja elämässä.

Merlon mielestä tilannetta pahensi entisestään se, että äänekkäässä yhteislaulussa oli mukana pelaajien lisäksi myös Argentiinan joukkueen toimihenkilöitä.