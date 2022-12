Lionel Messiltä yllättävä kommentti – pyörsi aiemman päätöksensä

Argentiinalaistähden maajoukkueura ei sittenkään ole päättymässä.

Lionel Messi kertoi MM-finaalin alla, että ottelu jäisi hänen komean uransa viimeiseksi maaotteluksi. Finaalin jälkeen hän kuitenkin vihjaili jotain muuta.

MM-kisojen voittopokaalin ilmoille nostanut Messi, 35, sanoi argentiinalaisen Tyc Sportsin toimittajalle Gaston Edulille, että ura ”Albicelesten” paidassa ei päättyisi sittenkään.

– En ole lopettamassa maajoukkueessa. Haluan pelata vielä mestarina, Messi sanoi kotimaassaan televisioidussa haastattelussa.

Messin yllättävästä päätöksestä kertoivat muun muassa maailman seuratuin jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano ja argentiinalaistoimittaja Roy Nemer Twitter-tileillään.

Messi kertoi toimittajalle odottavansa paluuta kotimaahansa.

– En malta odottaa, että pääsen näkemään kuinka hullua Argentiinassa on, hän hehkutti.

– Maailmanmestaruus on kaikkien unelma. Olen onnekas saavutettuani kaiken. Tämä minulta vielä puuttui, Messi sanoi viitaten sylissään olleeseen Jules Rimet -pokaaliin.

Messi on pelannut 172 A-maaottelua Argentiinan paidassa. Niissä hän on takonut 98 maalia. MM-otteluita Messi on pelannut 26 kappaletta, eniten koko turnauksen historiassa.