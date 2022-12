Kommentti: Lionel Messi on kaikkien aikojen paras, mutta yhden kysymyksen MM-turnaus jätti

Lionel Messi on poikkeuksellinen pelaaja, joka sai kruunuunsa kirkkaimman timantin, kirjoittaa Jan Vilén.

Lionel Messin viimeinen MM-ottelu on ohi, ja niin saisi olla myös keskustelu maailman kaikkien aikojen parhaasta pelaajasta. Messi on oikea vastaus.

MM-finaali päättyi jälleen tällä kertaa riemun ja lopullisen täyttymyksen kyyneliin, kun Argentiina voitti MM-finaalissa Ranskan rangaistuspotku­kilpailun.

Messin viidennen MM-turnauksen jälkeen on hyvä muistaa, ettei hänen – kuten kenenkään muunkaan – hyvyyttä voi mitata yhden ottelun esityksen perusteella. Ei, vaikka se ottelu olisikin MM-finaali ja esitys upea.

Maailman kaikkien aikojen parhaan pelaajan keskusteluun nostetaan yleensä Messin lisäksi ainakin Portugalin Cristiano Ronaldo, Messin maanmies Diego Maradona ja brasilialainen Pelé. Myös Unkarin Ferenc Puskás kuuluu useiden mielestä listalle, kuten moni muukin aikakautensa huippu.

Messin tilastot ovat vakuuttavat: 701 maalia ja 333 maalisyöttöä 853 seurajoukkueottelussa. Cristiano Ronaldoa on pidetty kaikkien aikojen parhaana maalintekijänä, mutta hänellä on 701 maalia 949 ottelussa. Syöttöjä on 223.

Maajoukkueessa Messi on tehnyt 172 ottelussa 98 maalia ja syöttänyt 55. Tässä kategoriassa Ronaldo on edellä. Hän on tehnyt 196 ottelussa 118 maalia ja syöttänyt 43.

Vertailu Ronaldoon on tärkein, koska eri aikakausien pelaajien vertailu on hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Messi vie tämän vertailun selvästi nyt myös maajoukkue­menestyksen perusteella.

Messin puolesta puhuu moni asia. Hänet on valittu seitsemän kertaa maailman parhaaksi pelaajaksi. Hän on parhaimmillaan ollut paras sekä maalintekijänä, syöttäjänä, pallon kuljettajana että ohittajana.

Tämä lista onkin merkittävin asia, joka nostaa Messin muiden yläpuolelle. Yhtä monipuolisen loisteliasta pelaajaa ei ole nähty ja tuskin tullaan pitkään aikaan – jos koskaan – näkemään.

Messi on ollut jo hämmästyttävän kauan pelaaja, joka pystyy yksin taikomaan tyhjästä maaleja. Tällaisia pelaajia on toki nähty satunnaisesti läpi jalkapallon historian, mutta kukaan ei ole pystynyt toistamaan temppua vuodesta toiseen kuten Messi.

Paljon kertoo se, että 35-vuotiaana Messi pelasi uransa parhaat arvokisat ja johdatti Argentiinan toisen kerran MM-finaaliin.

Messillä on ollut parhaan pelaajan kruunu päässään jo jonkin aikaa, ja MM-finaalissa oli ennemminkin kyse siitä, saako hän kruunuunsa kirkkaimman timantin. Sai.

Moni puhuu Messistä myös kaikkien aikojen suurimpana pelaajana. Suurin on kuitenkin hieman eri asia kuin paras.

Suuruus käsittää myös muut kuin pelilliset asiat. Messin suuruutta ovat syöneet erilaiset päätökset, jotka eivät ole liittyneet millään tavalla siihen, ohittaako vastustaja, syöttääkö vai laukoako itse.

Arvovalinnat kertovat ihmisen suuruudesta enemmän kuin hänen tekemänsä työn laatu.

Veronkierto sekä Gabonin hirmuhallitsijan Ali Bongon ja Saudi-Arabian tukeminen ovat rumimmat tahrat kentän ulkopuolelta, mutta MM-kisoissa tuli ruma rimanalitus myös kentällä.

Messi ja koko Argentiinan joukkue osoitti pienuutensa, kun se irvaili Hollannin pelaajille puolivälierän ratkaisseen rangaistuspotku­kilpailun jälkeen. Messi haukkui vielä Hollannin maalit tehnyttä Wout Weghorstia typerykseksi ottelun jälkeen.

Messi on miljoonien nuorten esikuva ja kaikkien aikojen paras pelaaja. Aina ei kapteenin näyttämä esimerkki ole kuitenkaan ollut osoitus suuruudesta.

Onko Messi kaikkien aikojen suurin jalkapalloilija? Kysymykseen on aika paljon vaikeampi vastata kuin kysymykseen maailman parhaasta.

Siihen on vain yksi oikea vastaus.