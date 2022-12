Kommentti: Lionel Messi päätti vertailun Cristiano Ronaldoon tähän paikkaan – nyt alkaa uusi aika

Messin ja Ronaldon duopoli pelin huipulla on ohi. Kun Messi on nyt kruunattu, on uusien kuninkaiden aika – eläköön uudet kuninkaat, kirjoittaa Ari Virtanen.

Qatarin MM-kisat ovat olleet mustat kisat maineeltaan ja ihmisoikeusongelmien takia ne jäävät lajiin historiaan ”verikisoina”. Jos unohdetaan kisojen vääryydet, on puhuttava ja kirjoitettava suuresta urheilutarinasta, joka on edennyt kohti loppuaan viime viikkoina.

Qatarin MM-kisat oli pelin pitkäaikaisten hallitsijoiden Lionel Messin, 35, ja Cristiano Ronaldon, 37, viimeinen yritys voittaa maailmanmestaruus ja samalla viimeinen kilpailu, jossa kaksi kaikkien aikojen parasta pelaajaa ja maalintekijää kilpailivat samaan aikaan.

Viidentoista vuoden ajan kaksikko on kilpaillut toisiaan vastaan tavalla, jota ei ole aiemmin nähty jalkapallon historiassa.

Kaksintaistelu on nyt ohi, ja debatti pelaajien paremmuudesta on kääntynyt Messin hyväksi maailmanmestaruuden ansiosta. Messi sai Qatarissa havittelemansa maailmanmestaruutensa ja kruununsa, eikä hänellä ole enää mitään voitettavaa.

Messin ja Ronaldon aika lajin ehdottomalla huipulla on vääjäämättömästi ohi. Messi saattaa pelata viimeiset kautensa Pohjois-Amerikan MLS:ssä, ja Ronaldo puolestaan on saanut mediatietojen mukaan järjettömän suuren tarjouksen Saudi-Arabiasta.

Media, kannattajat ja kaksikon merkittävät sponsorit Adidas ja Nike ovat ruokkineet viimeiseen asti kahden vanhenevan kuninkaan taistelua, mutta samaan aikaan vanhojen kuninkaiden rinnalle on ilmaantunut jo uudet kuninkaat.

Näyttää vahvasti siltä, että seuraavan kymmenen tai kahdentoista vuoden ajan seuraamme Kylian Mbappén ja norjalaisen Erling Haalandin välistä kilpailua maailman parhaan pelaajan ”tittelistä”. Joillain mittareilla he ovat olleet lyhyiden ammattilaisuriensa aikana parempia pelaajia kuin Ronaldo ja Messi saman ikäisinä.

23-vuotias Mbappé on voittanut maailmanmestaruuden ja tehnyt tähän mennessä 217 maalia seuraotteluissa, ja 22-vuotias Haaland on tehnyt puolestaan 158 maalia. Maalimäärissä he ovat toistaiseksi korkeammalla tasolla kuin Messi ja Ronaldo nuorina. Espanjalaislehti AS:n mukaan Lionel Messi oli tehnyt 80 maalia 22 ikävuoteen mennessä. Cristiano Ronaldo puolestaan 47 maalia.

Supertähtien ja lajin legendojen vertailu on osin mahdotonta johtuen esimerkiksi siitä, missä seuroissa ja sarjoissa pelaajat ovat pelanneet. Mutta ennen kaikkea pelaajat ovat oman aikakautensa tuotteita.

Sitä voi spekuloida, kuinka hyviä tai ylivoimaisia pelaajia olisivat olleet Pelé tai Ferenc Puskás, jos he olisivat pelanneet 2000-luvulla ja päässeet kehittymään modernin urheiluvalmennuksen aikakaudella.

Tuleeko Mbappésta ja Haalandista Messin ja Ronaldon kaltaisia suuruuksia? Mbappélla on siihen aineksia. Neljä vuotta sitten maailmanmestaruuden voittanut ranskalaistähti on nyt ainoa pelaaja, joka on tehnyt neljä maalia MM-finaaleissa.

Messin ja Ronaldon duopoli pelin huipulla on ohi. Kun Messi on nyt kruunattu, on uusien kuninkaiden aika – eläköön uudet kuninkaat.