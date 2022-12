MM-tuomio: Ärsyttävä seikka kiusasi tv-katsojia – härskisti elehtineen sankarivahdin ei tarvinnut lunastaa kovaa uhkaustaan

Ilta-Sanomien raati pureskeli Argentiinan juhliin päättyneen MM-finaalin.

Yksi kaikkien aikojen pelaajista, Lionel Messi sai uralleen kruunun, kun Argentiina kaatoi Ranskan MM-finaalissa.

Varsinainen peliaika päättyi 2–2, molemmat osuivat kertaalleen jatkoajalla, mutta Argentiina oli rangaistuspotkukilpailussa etevämpi 4–2.

IS:n raadissa tuomiorumpua paukuttivat toimittajat Pekka Holopainen ja Jaakko Tiira sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Pekka Holopainen

Tähti

Lionel Messi otti jo kisoissa niskalenkin ikuisesta kilpakumppanistaan Cristiano Ronaldosta, jota vuodet olivat kohdelleet armottomammin. Finaalissa uuden polven stara Kylian Mbappe nousi vanhan mestarin tasolle, mutta kaksikosta hymyili lopulta vain argentiinalainen ikämies.

Puheenaihe

Ranskan peli on menestykseen nähden ollut peruskatsojan vinkkelistä usein melkoista unilääkettä. Joukkue antaa näennäishallinnan vastustajalle ja iskee pallonriistoista kuin kalkkarokäärme. Argentiinaa vastaan joukkue oli aivan köysissä. Kavennusmaalista alkoi kaikkien aikojen finaalijännäri.

Tyyli

Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni on entinen huippupelaaja ja ulkoisesti edelleen urheilijamoodissa. Mies tuli vuonna 2018 kaoottisessa tilanteessa erittäin väliaikaiseksi kaavailluksi päävalmentajaksi. Nyt taskusta löytyvät Etelä-Amerikan mestaruus eli Copa America ja maailmanmestaruus.

Moka

Qatarin MM-kisat muistetaan sensuurista monellakin tasolla, mutta tv-katsojalle raivostuttavinta oli se, ettei juuri mitään kiistanalaista näytetty uusintoina tilanteiden ulkopuolelta. Näkemättä jäi kymmeniä kiinnostavia episodeja. Sensuuripäätösten takana on Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa.

Yllätys

Kahden maalin takaa nousu edes tasoihin ei ollut ennen Ranskaa onnistunut MM-finaalissa kuin Länsi-Saksalta. Vuonna 1954 saksalaisten kiri johti voittoon Unkarista, 1986 Argentiina teki lopussa voittomaalin. Kylian Mbappe on nyt 4 osumallaan kaikkien aikojen maalintekijä MM-finaaleissa.

Jaakko Tiira

Tähti

Ilta oli Messin, mutta olihan hurja esitys Kylian Mbappelta. Avausjakson Mbappe oli varjojen mailla, kunnes heräsi. Etenkin 2–2-maalin viimeistely oli pöyristyttävän upea. Mbappe on osunut MM-viheriöillä 12 kertaa, yhtä monesti kuin kaikkien aikojen MM-pelaajana pidetty Pele. Hän on 23-vuotias.

Puheenaihe

Pronssiottelussa piipannut qatarilaistuomari teilattiin. Finaalin viheltänyt Szymon Marciniak oli mies paikallaan. Rangaistuspotkut puolalainen tuomitsi empimättä, eikä turvautunut VARiin. Kalastelunkin hän otti pois ja piti sekavan pelin näpeissä 120 minuuttia. MM-finaalin arvoista toimintaa.

Tyyli

Emiliano Martinez uhosi 2020, että antaisi henkensä Messin maailmanmestaruuden edestä. Niin pitkälle ei tarvinnut mennä, mutta Kultaisen hanskan arvoisia otteita se vaati. Pystin pokattuaan koppari tuuletti härskillä eleellä, joka luultavasti sai kaikkea paheksuvat brittijäärätkin hekottelemaan.

Moka

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat jo puoli vuotta sitten Fifaa perustamaan 440 miljoonan euron kompensaatiorahaston ”historian upeimmat” kisat rakentaneille siirtotyöläisille. Summa on sama, jonka kolme miljardia kisoilla nettoava Fifa maksaa joukkueille palkintorahoja. Rahastoa ei koskaan perustettu.

Yllätys

MM-finaalit ovat tavanneet olla tylsiä pelejä. Joko draamankaareltaan antikliimakseja tai pelillisesti tylsää hinkkausta, usein molempia. Lusailissa nähtiin kaikkine järjettömine käänteineen kenties MM-historian huimin ottelu. Vauhtia, maaleja, kaaosta, epätodellisia nousuja ja lopuksi rankkarit.

Marko Rajamäki

Tähti

Lionel Messi. Kaikki tiesivät tämän olevan hänen viimeinen MM-turnauksensa ja mahdollisuutensa voittaa maailmanmestaruus. Moni jalkapallon ystävä myös Argentiinan ulkopuolella toivoi mestaruutta hänelle. Päivän tähdestä ei liene epäselvyyttä, eikä tähän ole mitään lisättävää. Hattua päästä ja kiitos Messi!

Puheenaihe

Kuka on kaikkien aikojen jalkapalloilija? Tämä puheenaihe ei lopu koskaan. Oliko Maradona parempi kuin Pelé? Onko Messi noussut Maradonan rinnalle vai edelle? Entä Johan Cruijff tai Franz Beckenbauer? Riidatonta on, että Messi on yksi suurista ja Kylian Mbappélla on mahdollisuus kasvaa sellaiseksi.

Tyyli

Argentiinan toppari Cristian Romero ei tullut finaalin hakemaan uusia kavereita vaan voittamaan. Hänen kehonkielensä ja loppuun saakka viedyt taklauksensa olivat taattua argentiinalaiskovuutta. Ottelun 10 minuutin kohdalla jopa maalivahti Hugo Lloris pääsi kontaktiin Romeron kanssa.

Moka

MM-kisojen päätöspäivänä on hyvä muistuttaa samasta asiasta kuin avauspäivänä. Turnaus järjestettiin väärässä maassa, väärään aikaan. Kentällä kisat toimivat kuitenkin erinomaisesti ja maailmanmestari on oikeutetusti Argentiina. Toivottavasti keskustelu kentän ulkopuolisista ongelmista jatkuu.

Yllätys

Petri Pasasen isännöimä erinomainen MM-studio nosti viikonloppuna esiin tilaston, joka yllätti ainakin osan katsojista. Qatarissa tehtiin selvästi vähemmän erikoistilannemaaleja kuin Venäjällä neljä vuotta aiemmin. Yllättävää tilastoa tullaan pohdiskelemaan monessa valmennustiimissä ympäri maailman.