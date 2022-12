Tällainen oli Kirpun matka jalkapallomaailman huipulle.

MM-finaalissa kaksi maalia tehnyt Lionel Messi on pysytellyt jalkapallomaailman kirkkaimmalla huipulla jo yli kymmenen vuotta.

Alla oleva artikkeli on julkaistu Urheilusanomissa, nykyisessä Urheilulehdessä, toukokuussa 2013. Artikkeli käsittelee Lionel Messin nousua jalkapallomaailman huipulle.

Artikkelin julkaisun jälkeen Messi on pelannut vuodesta toiseen maailman absoluuttisella huipulla. Sen hän osoitti myös Qatarin MM-kisoissa.

Artikkeli on alla kokonaisuudessaan:

Futiksen Matrix

Lionel Messin peli ja ajatus pyörii eri nopeudella kuin muilla huippupelaajilla. Siksi argentiinalaista verrataankin sarjakuvasankareihin tai tieteiselokuvien yliluonnollisiin ihmisiin.

Camp Nou on yksi maailman kuuluisimmista jalkapallopyhätöistä. Kun pääosanesittäjät ottavat paikkansa pelaajatunnelissa ennen ottelua, kameran on vaikea poimia kotijoukkueen suurinta tähteä, koska tämä ei ryntäile eturiviin ja parrasvaloihin.

Erotuomarin annettua kapteeneille merkin 22 miestä suuntaa päättäväisesti kohti futiskatedraalin keskilaivaa. Viimeisenä kentälle kävelee lyhytkasvuinen pelaaja, jonka hiuksia ei ole stailattu päivän muodin mukaisesti. Jos seuran parturi on huono, kentänhoitaja on sitäkin pätevämpi. Camp Noun pelialusta hipoo yleensä täydellisyyttä.

Lähes 100 000 katsojaa laulaa Som i serem -hymniä, jolla stadion herätetään tunnelmaan. Kun alkurituaalit ovat ohi, nurmelle jäävät vain pelaajat ja erotuomari.

Alkaa shakki, jossa yksi nappula on ylitse muiden. Hänen numeronsa on 10 ja paidan selässä lukeva nimi on lähes sama kuin Messiaalla. Argentiinalainen onkin faneille vapahtaja, joka palkitsee heidän työviikkonsa Camp Noulla järjestämällään ilotulituksella.

Stadionin pelialueella on mittaa 105 x 68 metriä ja neliöitä 7 140. Jos Messi olisi paikkakunta, hänen postinumeronsa voisi olla tuo 7 140 – niin kotonaan hän on futispyhätön nurmella.

Lionel Messi pääsi esittelemään tuuletustaan toukokuussa 2011 Manchester Unitedia vastaan.

Stadion on Messille tuttu, mutta sitä on myös Camp Nouta vastapäätä sijaitseva La Masia, jossa Messi aloitti loppuvuodesta 2 000 polkunsa kohti Blaugranan edustusjoukkuetta.

Sitä ennen poika oli lentänyt perheensä kanssa näyttämään taitojaan. Vaikka 13-vuotiaalla Messillä oli kymmenvuotiaan fysiikka, seuran valmennusjohtoon kuuluva Carles Rexach, Johan Cruyffin entinen pelikaveri, päätti: Me haluamme hänet.

Rosarion ykkösseura Newell's Old Boys vaihtui Katalonian ylpeyteen. Messin mukana seurasi isä kolmen sisaruksen jäädessä äidin kanssa kotimaahan.

– Se on ainoa kerta, jolloin olen tuntenut kaipuuta, Messi sanoi viime lokakuussa El Pais -lehden haastattelussa.

La Masian maine loistavien pelaajien kehittäjänä ei ole liioiteltu. Barcelonan tämän kauden joukkueen 25 pelaajasta peräti 17 on oman akatemian kasvatteja. Lisäksi muissa espanjalaisseuroissa on kymmeniä La Masiassa futisoppinsa saaneita pelaajia. La Masia muutti vuosi sitten uuteen paikkaan, mutta pelaajahautomon säännöt ovat samat.

– Jos lähdet mesoamaan kaupungille illalla, olet pian entinen oppilas, Cesc Fabregas on sanonut.

Hän aloitti opintiensä Gerard Piquén kanssa 10-vuotiaana: Messi liittyi joukkoon kolme vuotta myöhemmin. Pique oli isokokoinen jo lapsena, ja Papá piti huolta pienikokoisista joukkuekavereistaan.

Kun Lionel Messi kuljeskelee Buenos Airesin tai Barcelonan kadulla, hänen olemuksensa ei juuri eroa tavallisesta 25-vuotiaasta nuorukaisesta. Jos katsoo tarkkaan t-paidan peittämää kroppaa, hartiaseudusta näkee, että huolettoman näköinen heppu on viettänyt rutosti aikaa kuntosalilla.

Toisin kuin monet supertähdet Messi on pitänyt kiinni kotiseutunsa antamista vaikutteista. Vaikka hän on asunut yli puolet elämästään Barcelonassa, Messi puhuu edelleen espanjaa Rosarion murteella.

Messi onkin eräänlainen anti-Beckham. Jos englantilainen on seksisymboli, argentiinalainen on jalkapallosymboli. Hän on viime aikoina palannut välillä jopa käyttämään mustia futiskenkiä käytyään läpi Adidas-pläägien koko väriskaalan.

Messin rakkain esine on pallo, jota hän – brasilialaista sanontaa lainaten – rakastaa kuin naista.

– Yhä edelleen minulla pitää olla pallo lähellä – kotona, joka paikassa. Minun täytyy päästä koskettamaan sitä, Messi sanoi muutama vuosi sitten.

Hän sanoo pelanneensa kolmivuotiaasta lähtien, kuten niin moni muukin latinopoika.

Joka päivä: aamulla, iltapäivällä, illalla.

Tältä Lionel Messi näytti lapsena.

Myös sisällä vaatimattomassa kodissaan Rosariossa, joka on 200 000 asukkaan teollisuuskaupunki 200 kilometrin päässä Buenos Airesista.

– Rikoin paljon esineitä. Se sai äitini hulluksi, Messi sanoo ja kertoo pelaavansa yhä kotonaan.

Kohta hänellä on myös seuraa, sillä esikoispoika Thiago syntyi marraskuussa 2012. Myös lasten suhteen Messi on kyltymätön.

Mitä enemmän, sitä parempi.

Suomen ensimmäinen futsal-ammattilainen Panu Autio on seurannut ja pelannut katufutista Argentiinassa.

– Alusta on usein betonia ja pelivälineenä futsal-pallo, koska silloin kontrolli säilyy paremmin kovempaan palloon verrattuna, Autio kertoo.

Hänen mukaansa peleissä tapellaan ankarasti voitosta: pelurit yrittävät jo lapsena voittaa jokaisen kaksinkamppailun.

Messin pelaamisessakin on tiettyjä elementtejä, jotka ovat katufutiksessa ja futsalissa opittuja juttuja: esimerkiksi matala peliasento sekä jalkapohjalla tehdyt haltuunotot ja jätöt. Barcelonassa on haettu lisäinnovaatioita salipelistä.

– Frank Rijkaardin valmennuskaudella Barca otti käyttöön futsalista tutun pierna cambiadon (vaihdettu jalka), jossa oikealla laidalla pelaakin vasenjalkainen pelaaja ja vasemmalla oikeajalkainen, Autio kertoo.

Messin ensimmäinen pedagogi La Masiassa oli Rodolfo Borrell, nykyinen Liverpoolin akatemian johtaja. Hän sanoo saaneensa käsiinsä ainutlaatuisen yksilön.

– Haluaisin mielelläni ottaa kunnian hänen kehittämisestään huippupelaajaksi, mutta minun täytyy tunnustaa, että hän oli syntynyt pelaamaan jalkapalloa, Borrell sanoi joulukuussa USA:n vierailullaan.

Borrellin mukaan Messin salaisuus ei ole niinkään tekniikassa, vaan asenteessa.

– Hänen mielenlaatunsa on poikkeuksellinen. En ole koskaan nähnyt pelaajaa, jolla olisi samanlainen nälkä pallon perään.

Kun päivän viimeinen harjoitus oli ohi, nuorukainen janosi jo seuraavan päivän ensimmäistä sessiota.

Lionel Messi taituroi Argentiinan paidassa vuoden 2008 olympialaisissa Pekingissä. Kotiinviemisiksi lähti olympiakulta.

Neljästi peräkkäin vuoden pelaajaksi maailmassa valittu argentiinalainen seuraa yhä kiinnostuksella seuransa juniorituotannon kuulumisia.

– Katselin hiljattain 7-vuotiaiden treenejä ja huomasin, miten heitä valmennetaan kuin mitä tahansa Barcelonan joukkuetta: pallonhallintaa, taktiikkaa ja pelinäkemystä, Messi sanoi El Paisissa.

Barcan junnut tekevät lähes kaikki harjoitteet pallon kanssa, joten treenaaminen on pojille mielekkäämpää kuin monessa muussa paikassa.

La Masian yhteydessä puhutaan usein tehtaasta, mutta Messi ja Cesc eivät pidä nimityksestä.

– Olemme pohjimmiltamme ihmisiä emmekä koneita.

Akatemiassa heille opetetaan perusteellisesti seuran pelitapa, joten he ovat valmiita hyppäämään edustusjoukkueeseen varhaisella iällä. Camp Noulla Messi debytoi edustusjoukkueessa kesällä 2004, kun Juventus vieraili harjoituspelissä.

– Kuka tuo paholainen on?, vieraiden valmentaja Fabio Capello tiedusteli.

Vielä suurempi vastustajan painajainen hän oli juniorina. Borrellin nippu pelasi kolme vuotta ilman tappiotta ja latoi pahimmillaan taululle 25–0-lukemat.

– Tuskin saan koskaan sellaista joukkuetta valmennettavakseni, Borrell sanoo.

PK-35:ssä nykyään valmentava Mikko Lignell opiskeli kolme vuotta jalkapalloa John Moore's Universityssä Liverpoolissa. Hän on tutustunut tarkasti Barcelonan pelitapaan ja Messin ominaisuuksiin.

Lignellin mukaan Messi on itseoppinut pelaaja, jonka kognitiivis-havainnolliset taidot erottavat hänet muista huippujalkapalloilijoista. Hänellä on siis poikkeuksellisen hyvä kyky omaksua asioita havainnoimalla ja prosessoida niitä mielessään.

– Messin fyysiset ja liiketaidolliset ominaisuudet ovat korkeammalla tasolla kuin muilla. Se mahdollistaa sellaisten harhautusten ja liikkeiden toteuttamisen, joihin muut eivät pysty.

Barcelonan-vuosinaan hän on saanut rauhassa opetella erilaisia liikkumistapoja ja vastustajan reagoimista niihin.

– Annettuaan seinäsyötön tai laidalle suuntautuvan syötön hän tietää, missä asennossa puolustaja lähestyy häntä.

Tämä tulee selkäytimestä eikä ole tietoisesti opittua.

Lionel Messi mainostamassa virvoitusjuomaa kesällä 2007.

Toinen Messiä analysoinut suomalainen jalkapallotuntija on lahtelainen Pauli Vesikko, jonka epäsuomalaisista valmennusmetodeista pääsi aikanaan nauttimaan Petri Pasanen.

Vesikon mukaan Messin perustaidot eivät ole ihmeelliset, mutta ”Kirppu” on niitä harvoja pelaajia, joiden hermotus on luotu jo lapsuudessa palvelemaan jalkapallon pelaamista.

– 14–15-vuotiaasta Messistä säilyneet kuvanauhat osoittavat, miten valmis hän oli pelaajana, Vesikko sanoo.

Barcelonan nykyinen päävalmentaja Tito Vilanova on todennut Messin tekevän nykyään ihan samoja asioita kuin C-junioripeleissä. Vaikka Messi oli lapsitähti, heiveröinen pelaaja ei ollut aluksi avauskokoonpanossa. Hän on kiitollinen juuri Vilanovalle, joka nosti hänet avauksen pelaajaksi junioreissa.

Messiä on luonnollisesti tituleerattu usein uudeksi Maradonaksi. Nuoren haastajan häikäisevän uran ansiosta hänestä ei enää haikailla uutta Diegoa. Silti kaksikolla on paljon yhteistä.

– Diegolla oli samanlaista räjähtävyyttä, mutta Messillä on vielä parempi koordinaatio. Lisäksi hän lukee fiksummin vastustajan puolustusliikkeitä ja niistä löytyviä heikkouksia, kirjoittaa Athanasios Terzis, joka on tutkinut perinpohjaisesti FC Barcelonan joukkueen pelitapaa Pep Guardiolan aikakaudella.

Nähdessään puolustavan pelaajan jalkojen asennon Messin selkärangasta aivoihin välittyy tuntemus, miltä puolelta kannattaa yrittää ohi. Ulkopuoliselle tuo tapahtuma näyttä yksinkertaiselta, mutta kuinka moni pelaaja pystyy vastaavaan?

Maradonalla oli usein hyökkääjä, jota hän ruokki laser-syötöillään. Nopea ja terävä syöttö löysi tiensä vastustajien linjojen välistä. Televisiokuva antaa Messin syötöistä hieman väärän kuvan, sillä kentän tasolla hänen syöttönsä ovat painavia ja vastaavat rivipelaajan laukausta.

Miten Messi sitten tekee helponnäköisen ohitusliikkeensä? Kun vastustaja on aivan lähellä, Messi onnistuu säilyttämään tasapainonsa hämmästyttävän hyvin ja pystyy pienellä vartaloharhautuksella saamaan vastapuolen liikkeelle – väärään suuntaan.

Messiä on erittäin vaikea taklata, koska hän pyrkii aina ohittamaan vastustajan tukijalan puolelta. Taktiikka on nerokas, sillä puolustava pelaaja joutuu taklaamaan heikommalla jalallaan ja katkaisuyritys jää puolitehoiseksi.

Lionel Messiä on verrattu usein argentiinalaislegenda Diego Maradonaan.

Cristiano Ronaldo tekee samoja asioita sotkeakseen puolustajan pasmat, mutta portugalilainen tarvitsee koreografialleen huomattavasti enemmän tilaa.

Messin patenttiharhautus (signature move) toimii ahtaassakin paikassa, koska hän ennakoi vastustajan vartalon asennon ja saa sen nopealla harhautuksella epätasapainoon. Kun pallo ei ole juuri koskaan vastustajan vaan suojatun jalan puolella, Messiltä on erittäin vaikea riistää palloa.

Liukkaan hyökkääjän pysäyttämiseen tarvitaan yleensä rike, eikä sekään aina auta, sillä Messi jatkaa pelaamista, vaikka häntä otetaan väärin.

Harhautus sinällään ei ole uniikki, mutta se nopeus, jolla argentiinalaiskirppu sen toteuttaa, on hämmästyttävä.

Asiantuntijat vertaavat Messin ilmiömäistä reagointinopeutta George Bestin vastaavaan. Vaikka vastustajat tunsivat ManU-tähden kikan (reverse Matthews), pohjoisirlantilainen meni ohi harhautuksen nopeuden ansiosta.

Messi pelaa myös paljon yhden tai kahden kosketuksen peliä ja lähtee harhauttamaan vasta silloin, kun tilanne mahdollistaa sen. Siksi hän menettää harvoin pallon. Monen huippupelaajan tavoin hän näyttää riemuitsevan eniten silloin, kun onnistuminen on tapahtunut yhdessä muiden pelaajien kanssa.

Hattutemppu syntyy Messiltä yhtä vaivattomasti kuin kolmen ruokalajin illallinen huippukokilta.

Guardiola ymmärsi, kuka oli keittiön terävin veitsi.

Kun Messillä oli helmikuussa 2010 harvinainen kolmen ottelun maaliton putki, moni valmentaja olisi hakenut vikaa pelaajasta ja mahdollisesti laittanut tämän vaihtopenkille. Guardiola sen sijaan etsi syytä itsestään ja mietti, mitä hän on tehnyt väärin.

Seuraus oli vallankumouksellinen. Guardiola siirsi tärkeimmän palasensa laidalta keskelle, jossa hänellä oli enemmän tilaa mellestää.

Messi on vasenjalkainen, joten hänen luontevin pelialueensa on hyökkäyskolmanneksen oikea puolisko.

Kevääseen 2010 asti häntä pidettiin maailman ehkä parhaana laitahyökkääjänä, mutta siirto keskushyökkääjäksi teki hänestä vielä vaarallisemman. Messi on paikalla niin arvaamaton ja hänen liikkumisensa on niin laaja-alaista, että häneen on yhdistetty perinteisen keskushyökkääjän (numero 9) lisäksi epiteettejä kuten väärä 9 tai 9½.

Messi pelaa tavalla, jonka takia häntä voi hyvin luonnehtia kuudenneksi keskikenttäpelaajaksi. Toisaalta Barcelonan pallonhallintaan perustuvassa taktiikassa keskikenttäpelaajat myös hyökkäävät ahkerasti – kuten myös laitapakit.

Messi hakee vapaata tilaa eri puolilta kenttää, mikä saa vastustajan valmentajan epätoivon valtaan.

Messin kaadettua Getafen huikealla maalillaan 2007 madridilaisten valmentaja Bernd Schuster antoi paljon puhuvan lausunnon.

– Minun pitäisi laittaa Messille koirani panta kaulaan ja katsoa, rauhoittaisiko edes se häntä yhtään.

Lionel Messi juhli Argentiinan puserossa tammikuussa 2005.

Jos argentiinalaisen laittaa miesvartiointiin, tämä valuu aina keskiviivalle asti, jolloin vartioiva pelaaja on 30 metrin päässä asemapaikaltaan.

Vaikka Messi on pelannut kesästä 2010 lähtien lähes aina keskushyökkääjänä (45:ssä 47:stä ottelusta kaudella 2011–12), hän hakeutuu edelleen usein oikeaan laitaan, josta hän pyrkii aloittamaan kuljetusjuoksunsa. Oikealta laidalta hän pystyy kaventamaan keskelle ja hakemaan laukaisupaikkaa tai seinäsyöttöä.

Barcelonaa tarkkailleet valmentajat oppivat vähitellen ne keinot, joilla Messin menoa pystytään hillitsemään. He asettivat Messin laidalle kaksi puolustajaa (tuplavarmistus), jotka ottivat hänet vastaan etupuolelta. Asetelman täydensi vielä kolmas pelaaja, joka oli Messin takana. Jotta tämä triplavarmistus toimi, kolmannen miehen täytyi olla samalla aaltopituudella kaksikon kanssa.

Messi pääsee palloon silloin, kun muun joukkueen peli toimii ja hänen takanaan on pallovarmoja pelaajia. Siksi hän on ollut huomattavasti tehokkaampi seurajoukkueessaan kuin Argentiinan maajoukkueessa.

Keskikentällä Xavi ja Andres Iniesta pystyvät järjestelemään Messille tilanteita jatkuvalla syötöllä, ja jos syöttösuunnat ylöspäin tukitaan, keskikentän pohjalla Sergio Busquets on koko ajan pelattavissa.

Erityisesti Xavin neliportainen mantra syötä-tee itsesi pelattavaksi-ota pallo vastaan-toista sama väsyttää vastustajan kuin vastustajan.

Viime keväänä Chelsea pystyi eristämään Xavin ja Iniestan, eikä Guardiola kyennyt monipuolistamaan riittävästi joukkueensa hyökkäystapaa.

Sekä Guardiola että Vilanova ovat peluuttaneet Messiä kymppipaikalla. Edellinen Bojan Krkicin takana (Arsenalia vastaan) ja jälkimmäinen Alexis Sanchezin tarjoilijana (El Clásicossa). Tuolloin Messi on parhaimmillaan viimeisen syötön antajana, kun hänellä on normaalin kahden syöttösuunnan lisäksi käytössään kolmas vaihtoehto.

Ne kerrat, jolloin Messi on pelintekijän paikalta yrittänyt sekä luoda että viimeistellä hyökkäyksen, ovat päättyneet usein epäonnistumiseen.

Yksi Messin vahvuuksista on arvaamattomuus. Jopa luonnonlapsena pidetty Ronaldinho on sanonut miettivänsä edellisenä iltana, millaisia kikkoja hän aikoo yrittää pelissä. Messin liikkeet ovat spontaaneja. Toisin kuin valtaosa pelaajista, hän ei katso omia pelejään jälkikäteen ruudulta.

– Jotkut sanovat, että pitäisi katsoa ja etsiä virheitä, jotta pystyy parantamaan omaa peliä, mutta minä en tee niin.

Messi ei yritä matkia ketään, vaan pelaa tavalla, joka tuntuu hyvältä.

Toppari Gabriel Milito tapasi Messin ensi kerran Argentiinan poikamaajoukkueessa, ja hänen mukaansa pienikokoinen hyökkääjä erottui heti kaikista muista.

– Saatoin vain ihmetellä: miten ihmeessä hän teki tuon.

Messin pelirytmiä on verrattu tanssiin. Siinä hän muistuttaa niitä brasilialaisia, joiden pelissä erottuu capoeiran vaikutus.

Tämä Lionel Messin tuuletus on tullut jalkapallokansalle tutuksi vuosien varrella.

Tito Vilanovan aikakaudella Barcelona puolustaa hyvin samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta hyökkäyspelaamista on hieman säädetty. Uuden valmentajan alaisuudessa Barca hyökkää siten, ettei Messiä kuormiteta liiallisesti.

Italialaisessa valmennuskulttuurissa korostetaan innovatiivisuutta. On syytä muistuttaa, että Messin suku on lähtöisin saapasmaasta ja Anconan kaupungista. Sikäläisen ajattelutavan mukaan into oppia uutta on pelaajan tärkeimpiä ominaisuuksia.

Borrellin mukaan Messi oli nopea oppija: La Masian junnuvalmentajien ei tarvinnut selittää hänelle asioita useaan kertaan.

Nyky-Barcelonan peli on niin huolella suunniteltua, ettei Messin tarvitse juuri puhua kollegoidensa kanssa otteluiden aikana.

Puhun vastustajien ja erotuomareiden kanssa, mutta oman joukkueen jäsenten kanssa siihen ei ole tarvetta, koska ymmärrämme toisiamme yhdestä katseesta.

Nuoruudessaan Messi kärsi jalkavammoista, ja erityisesti reisilihasten kanssa oli ongelmia. Niitä yritettiin parantaa eri keinoin, mutta tehokkain lihashuoltaja oli kasvuhormoni. Koska Lionel-poika oli aliravittu ja jäljessä kasvukäyristä, lääkärit määräsivät hänelle kasvuhormonia.

Aine on arvokasta, eikä perheellä ollut varaa kasvuhormoniin. Kun Messin seura Newell's Old Boys ei ollut valmis maksamaan hoitoja, pelaajan agentti otti yhteyttä Barcelonaan. Siellä riitti pesetoja lahjakkaan pojan lääkitsemiseen.

Messi sai jo kotimaassaan lempinimen Kirppu. Kropan vahvistuttua siihen tuli lisäys. Räjähtävä pakkaus tunnetaankin nykyään nimellä Atomikirppu (La Pulga Atómica).

Erityisesti Real Madridin kannattajat ovat syyttäneet vastustajan tähtipelaajaa laboratoriotuotteeksi. Hormonihirviöksi haukkuminen on ollut valkopaitojen fanien rajuin argumentti, kun katalaaniryhmä on jyrännyt pääkaupungin ylpeyden maan tasalle. Etelä-Amerikassa lasten kasvun kiihdyttäminen hormoneilla ei ole sen ihmeellisempi asia kuin lapsille tehdyt kauneusleikkaukset paremman tulevaisuuden toivossa.

– Lopputulos ratkaisee siellä enemmän kuin eettiset kysymykset, Autio tietää.

Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi ovat jalkapallon suurimpia supertähtiä.

Jos Messiltä jotain puuttuu, niin todelliset tykit kaukaa 30 metristä. Hän tekee valtaosan maaleistaan rangaistusalueelta. Toisaalta hän käyttää juuri niitä ominaisuuksia, joissa hän on vahvimmillaan.

Viime keväänä pelatussa Mestarien liigan välieräottelussa Chelseaa vastaan Messi haki usein palloa syvältä keskikentältä. Tällaisen harharetken päätteeksi hänelle tuli virhe, josta lontoolaiset pääsivät vastaiskuun. Didier Drogban iskemä maali osoittautui kohtalokkaaksi, eikä Barcelona päässyt himoitsemaansa loppuotteluun.

Pelaaja eritteli itse vajavaisuuksiaan vuonna 2008. Hän tunnusti oikea jalan käytön olevan puutteellista. Lisäksi hän toivoi pystyvänsä laukomaan paremmin molemmilla jaloilla. Kolmas kehityskohde olivat vapaapotkut, joiden tekniikkaa hän toivoi oppivansa Ronaldinholta.

Vuodet ovat näyttäneet, että heikkouksien kanssa on tehty töitä, sillä Messin huikeat maalimäärät eivät olisi muuten mahdollisia.

Entä milloin muulloin Messi on ollut vaikeuksissa? Toki muutaman kerran El Clasicossa ja jopa otteluissa La Ligan keskikastin joukkueita vastaan. Varsinaisessa viennissä hän on ollut silloin, kun on joutunut pelaamaan omiaan repliikkiviiva vastaan. Argentiinan kohdatessa Espanjan maajoukkueen taikuri sai maistaa futiksen raadollista puolta.

– En ole koskaan juossut niin paljon ilman palloa kuin Espanja-peleissä Madridissa ja Murciassa.

Lignellin mielestä Messi joutuu maajoukkueessa tilanteisiin, joihin hän ei ole tottunut seurajoukkueessaan.

– Barcelonan pelitapa on niin systemaattinen, että Messin muistirakenteet tukevat sitä.

Argentiinan maajoukkueessa pelikaverien kehonkielen lukeminen on huomattavasti vaikeampaa.

– Hän tietää tasan tarkkaan, miten Xavi pelaa, mutta tietääkö maailmassa kukaan, miten Angel di Maria liikkuu, Lignell provosoi.

Argentiinan jalkapallolegendat ikuistettiin yhteiskuvaan vuonna 2007.

El Pais -lehden kulttuuritoimittaja John Carlin on sitä mieltä, että Messin taituruutta tullaan muistelemaan pitkään.

Satojen, jopa tuhansien vuosien päästä. Jos meillä on nyt Picasso-museo, tulevaisuudessa ihmiset jonottavat Messi-museoon.

Museossa on varmasti eri osastoja. Yksi voisi olla sankarista laadituille sarjakuville. Messin entinen pelikaveri Samuel Eto'o vertasi aikanaan nuoren hyökkääjän pelaamista sarjakuvien tapahtumiin. Hän pystyy pakenemaan takaa-ajajiaan piirroshahmon ketteryydellä.

Vielä osuvamman vertauksen tarjoilee Autio.

– Hänen ajatuksenkulkunsa ja ratkaisunsa vaikuttavat yliluonnollisilta kuin Matrix-elokuvassa. Vasta hidastetussa kuvassa hän palaa tavallisten ihmisten vauhtiin.

Kaikesta glooriasta ja hehkutuksesta huolimatta Messi ilmoitti syksyllä haluavansa tulla muistetuksi pikemmin hyvänä ihmisenä kuin erityislaatuisena pelaajana.

– Kun kaikki tämä loppuu mitä saat mukaasi, Messi viittasi tuonpuoleiseen elämään.

Vaikka lausunto olisi osin sanahelinää, sanat antavat jotain osviittaa maailman parhaan jalkapalloilijan arvomaailmasta.

Messin taustavoimat ovat perustaneet pelaajan nimeä kantava säätiön, jonka tarkoituksena on auttaa köyhiä lapsia eri puolilla maailmaa. Hyväntekeväisyys takaa sen, että Messi kilpailee tulevaisuudessa paavin kanssa maailman pyhimmän miehen tittelistä.