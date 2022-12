Lionel Messi vastaan Kylian Mbappé – vai löytyykö ratkaisija muualta? Katso nämä tilastot

Lionel Messi on saavuttanut jalkapallokentillä kaiken muun paitsi maailmanmestaruuden. Saako hän uralleen kruunun vai juhliiko nuori tähti Kylian Mbappé jälleen?

Poikkeuksellisen pitkään maailman absoluuttisella huipputasolla pelanneen Lionel Messin on pakko tuntea valtava paineiden taakka harteillaan.

Messi on voittanut upealla urallaan kaiken mahdollisen maailmanmestaruutta lukuun ottamatta. Nyt hän pääsee hakemaan kirkkainta kruunua viimeisessä MM-kisaottelussaan koko maailman silmien alla.

Pystyykö supertähti pelaamaan painekattilassa tasollaan ja johtamaan Argentiinan maailmanmestariksi?

Messi ja Cristiano Ronaldo ovat käyneet lähes kahden vuosikymmenen ajan lajihistorian huikeinta kaksintaistelua maailman parhaan pelaajan tittelistä. Messi jätti Qatarissa portugalilaisen varjoonsa, ja hänen on viimein aika nousta Diego Maradonan rinnalle myös maailmanmestaruuksien määrässä.

Kaikkien argentiinalaisten rakastama legenda johti ”Albicelesten” sen viimeisimpään MM-titteliin 1986.

Messi pelaa nyt, 35-vuotiaana, elämänsä arvokisoja. Viisi tehtyä maalia, kolme maalisyöttöä ja valtava määrä luotuja maalipaikkoja (18) kertovat kymppipaitaisen kapteenin onnistumisista.

Hän on ollut juuri sellainen johtaja ja avainpelaaja kuin Argentiina on kaivannut.

Lionel Messi (vas.) on tehnyt näissä MM-kisoissa viisi maalia ja Julián Álvarez neljä. Argentiina laskee kaksikon varaan myös finaalissa.

Messi ei juuri rasita itseään puolustusvelvoitteilla. Hän kävelee otteluiden aikana kilometrikaupalla, mutta lukee samaan aikaan peliä tehokkaasti havainnoiden ja on oikeaan aikaan askeleen muita edellä.

Läpi turnauksen säkenöinyt Messi on tehnyt vasta Qatarissa, viidensissä MM-kisoissaan, ensimmäiset pudotuspelimaalinsa. Maaliverkko on heilunut kaikissa kolmessa pudotuspeliottelussa.

Saavutus on jo nyt lukumäärältään Argentiinan ennätys pudotuspeleissä. Ennätyksiä ovat myös 11 tehtyä MM-kisamaalia sekä kahdeksan maalisyöttöä.

Ne kertovat Messin jatkuvasti muodostamasta uhkasta vastustajalle – etenkin kun Messi on vapauttanut maalintekoon jokaisella kerralla eri pelaajan. Suoritus on kaukana kaavamaisuudesta.

Qatarissa Messi on syöttänyt jo Enzo Fernándezin, Nahuel Molinan ja Julián Álvarezin maalit.

Álvarez, 22, on tehnyt kisoissa jo neljä osumaa. Hänestä tuli Kroatiaa vastaan nuorin kaksi välierämaalia tehnyt pelaaja Pelén jälkeen. Pelé teki 17-vuotiaana kaksi maalia niin välierässä kuin finaalissa 1958.

Manchester Cityn hyökkääjä on Messin tapaan ollut Argentiinalle kullanarvoinen pelaaja. Maa on tehnyt 12 maalia, kun Hollanti-puolivälierän rangaistuspotkukilpailua ei oteta laskuihin. Álvarez on ollut kentällä niistä 11:n aikana. Kaikki viisi Argentiinan päästämää maalia ovat syntyneet Álvarezin kuluttaessa vaihtopenkkiä.

Olivier Giroud (vas.) ja Kylian Mbappé ovat olleet Ranskan tehopelaajia. Giroud on tehnyt näissä kisoissa neljä ja Mbappé viisi maalia.

Tausta Messin maalisyötöt Lionel Messi on syöttänyt MM-kisoissa kahdeksan maalia eli yhtä paljon kuin Diego Maradona. Syötöistä jokainen on eri pelaajan tekemään osumaan: 2006: Hernán Crespo 2010: Carlos Tévez 2014: Ángel Di María 2018: Sergio Agüero, Gabriel Mercado 2022: Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez Lähde: Tilastopalvelu Opta.

Ranskalla on ollut kisoissa Argentiinan tapaan kaksi tehokasta viimeistelijää. Messin kanssa Paris Saint-Germainissa pelaava Kylian Mbappé on tehnyt viisi maalia ja Milanissa hyökkäävä Olivier Giroud neljä.

Nopea, taitava ja hienoja maaleja viimeistelevä Mbappé täyttää kaksi päivää kisojen jälkeen 24 vuotta. Jos kaikki menee Mbappén suunnitelmien mukaan, hän viettää juhliaan kaksinkertaisena maailmanmestarina.

Isoegoinen ranskalaistähti näyttää herkästi myös toisen puolen itsestään, mikäli kaikki ei suju hänen haluamallaan tavalla. Jos Argentiina saa Mbappén kiukuttelemaan sunnuntaina, on se vahvoilla.

”Les Bleusin” tärkein pelaaja on Mbappén tai Giroudin sijaan Atlético Madridin Antoine Griezmann, joka rytmittää Ranskan peliä oikea-aikaisilla syötöillään ja raataa tunnollisesti molemmissa päissä kenttää.

Griezmann, 31, ei ole tehnyt kisoissa yhtään maalia. Sen sijaan hän on tehnyt ympärillään olevista pelaajista parempia ja mahdollistanut Mbappén vapaamatkustajan roolin puolustussuuntaan.

Suhteellisen vapaasti liikkuva taituri on järjestänyt MM-kisoissa enemmän maalipaikkoja (21) kuin kukaan muu, syöttänyt eniten maaleja (3) sekä luonut eniten maalisyöttöodottamaa (3,14).

Urheiluun liittyvään datajournalismiin erikoistunut The Analyst kertoo Griezmannin syöttöodottaman olevan ainutlaatuisella yli kolmen tasolla Maradonan, Johan Cruyffin ja Xavin kanssa.

Antoine Griezmann on järjestänyt Ranskalle 21 maalipaikkaa ja syöttänyt kolme osumaa.

Griezmannin arvo Ranskalle näkyy myös pallottomana. Hän prässää aktiivisesti, katkoo syöttöjä ja käynnistää vastahyökkäyksiä.

Pallokosketuksia Griezmannilla on vähiten kentän vasemmalla laidalla. Hän saa analyysin mukaan pallon useimmin haltuunsa keskialueella tai puolustuskolmanneksella.

Ranskaa olisi vaikea kuvitella päässeen finaaliin ilman Griezmannia, mutta joukkueen puolustuksessa uurastaa lähes yhtä tärkeä pelaaja, Liverpoolin Ibrahima Konaté.

23-vuotias Konaté on ollut kisoissa äärimmäisen laadukas kamppailupelaaja. Tilastopalvelu Opta kertoi ennen välierää Konatén olleen 22 kaksinkamppailussa, joista hän oli voittanut 21.

Taklauksia ja pallonriistoja Konatélle on tilastoitu lähes seitsemän ottelua kohden. Hänen pelaamisensa finaalissa on kuitenkin epävarmaa mahdollisen sairastumisen vuoksi.

Ranskan viimeisenä lukkona pelaa Tottenhamin Hugo Lloris, joka torjui kisojen ensimmäisen nollapelinsä välierässä. Argentiinan ja Aston Villan Emiliano Martínez on pitänyt maalinsa puhtaana kolmesti.

Se ei ole ihme, sillä kumpikin maa on jättänyt vastustajansa vähille maalipaikoille.

Argentiinan Emiliano Martínez on pitänyt maalinsa puhtaana kolmessa MM-kisaottelussa. Kuvassa Martínez torjuu Hollannin Virgil van Dijkin rangaistupotkun puolivälierässä.

Qatarin kansallispäivänä pelattavasta MM-finaalista ennakoidaan erittäin tasaista. Esimerkiksi The Analyst arvioi lauantaina, että Argentiina voittaa maailmanmestaruuden 50,68 prosentin ja Ranska 49,32 prosentin todennäköisyydellä.

Avausmaalin merkitys korostuu vähämaalisissa otteluissa. Optan mukaan Ranska ei ole koskaan hävinnyt MM-kisaottelua, jota se on johtanut ensimmäisen puoliajan jälkeen. Saldona on 25 voittoa ja yksi tasapeli.

Argentiina on puolestaan pelannut 32 ottelua peräkkäin siten, että sen verkkoon ei ole tehty ottelun avausmaalia. Argentiina on aloittanut itse maalinteon 30 kertaa, ja kaksi ottelua on päättynyt maalittomaan tasapeliin.

Edellisen kerran Argentiina oli 0–1-tappiolla Paraguayta vastaan marraskuussa 2020.

Sekä Argentiina että Ranska hakevat Lusailin stadionilta historiansa kolmatta maailmanmestaruutta. Kuudennen MM-finaalinsa pelaava Argentiina on juhlinut kultaa 1978 ja 1986.

Ranska nähdään MM-finaalissa neljättä kertaa. Se on voittanut mestaruuden 1998 ja 2018, joten tarjolla on paikka kahdesti peräkkäin MM-kultaa juhlineiden maiden harvalukuiseen joukkoon.

Italia teki tempun kotikisoissaan 1934 ja puolusti onnistuneesti mestaruuttaan Ranskassa 1938. Brasilia oli paras 1958 Ruotsissa ja 1962 Chilessä.

MM-finaali Argentiina–Ranska alkaa sunnuntaina kello 17. Yle näyttää ottelun.