Hurja paljastus kulisseista: Marokon MM-pelaaja marssi raivoamaan Gianni Infantinolle päin naamaa median edessä

Achraf Hakim kävi äärimmäisen kuumana MM-pronssiottelun jälkeen.

Marokon MM-joukkueen tähtipelaaja Achraf Hakimin ja Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon välillä oli kiivastunnelmainen välikohtaus Khalifa International -stadionin uumenissa MM-kisojen pronssiottelun jälkeen, kertoo SVT.

Marokon pelaajat eivät pystyneet pidättelemään raivoaan, kun pronssiottelu Kroatiaa vastaan oli päätynyt 1–2-tappioon dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Marokkolaisten raivo kohdistui ensimmäisenä ottelun tuomariin Abdulrahman al-Jassimiin. 35-vuotiaan ja huipputasolla verrattain kokemattoman qatarilaisen valinta mitaliottelun viheltäjäksi nostatti kulmakarvoja jo ennen ottelun alkua.

Ottelun lopulla al-Jassimilla oli vaikeuksia kontrolloida kuumana käyneitä Marokon pelaajia, vaikka ottelun ainoa todella kiistanalainen tuomaripäätös suosikin nimenomaan Marokkoa.

Marokkolaisten kiivas käytös jatkui myös sen jälkeen, kun joukkue oli poistunut stadionin valoista.

Pelaajatunnelissa tilannetta todistaneen SVT:n toimittajan Johan Kücükaslanin mukaan Hakimi marssi vihaisena tunnelissa olleen Infantinon luokse ja alkoi sättiä tätä kovaäänisesti. PSG:tä seurajoukkuetasolla edustava Hakimi ei ollut kaikesta päätelleen tyytyväinen Fifan tuomarivalinnoista mitalipeleihin.

– Hän oli hyvin äänekäs ja sanoi: ”Tämä on toinen peräkkäinen ottelu, jossa teet meille näin. Mikä sinua vaivaa?”

Kücükaslan sanoo yrittäneensä kuvata välikohtausta, mutta paikalla ollut Fifan henkilökunta astui väliin.

– He halusivat, että poistamme kuvat. On selvää, että tämä oli nolo tilanne heille, ja on hieman naiivia kuvitella, että paikalla olleet toimittajat eivät raportoisi itse näkemästään.

Kücükaslanin mukaan Infantino sai myös yleisöltä raisut buuaukset astuttuaan areenalle palkintoseremoniaa varten.

Gianni Infantino sai tuta marokkolaisten raivon pronssiottelun jälkeen.

Hakim kommentoi välikohtausta norjalaiselle NRK:lle.

– Olin hieman tolaltani siitä, mitä ottelussa tapahtui. Mutta se jää minun ja Infantinon välille. Kunnioitan häntä paljon, ja kun tapasin hänet vähän myöhemmin, kaduin käyttämiäni sanoja. Olin tuskissani ottelun jälkeen.