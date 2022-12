Qatar on ujuttanut itsensä härskisti huippu-urheilun ytimeen – näin Kylian Mbappé ja Lionel Messi kytkeytyvät vyyhtiin

Qatar on investoinut mittavasti urheiluun sekä maailmalla että omassa maassaan. Se on pehmeää vallankäyttöä, jolla pyritään kiillottamaan valtion kansainvälistä mainetta.

Kesäkuussa 1995 isä oli matkustanut vierailulle Sveitsiin. Poika näki tilaisuutensa tulleen. Takana oli jo viikkojen valtataistelu, jossa emiiri Khalifa bin Hamad al-thani oli yrittänyt saada takaisin pojalleen aiemmin luovuttamiaan valtaoikeuksia.

Vain muutama tunti verettömän vallankaappauksen jälkeen uusi emiiri Hamad bin Khalifa al-thani esiintyi televisiossa.

– En ole iloinen siitä, mitä on tapahtunut, mutta se täytyi tehdä ja minun täytyi tehdä se, hän sanoi.

Isä haukkui poikansa pystyyn ja vannoi palaavansa takaisin valtaan, mutta niin ei koskaan käynyt.

Vallan kahmaissutta emiiriä luonnehditaan maan pr-puheissa Qatarin ”nykyaikaisen uudelleensyntymän isäksi”. Köyhyydestä Qatar oli alkanut nousta jo vuosikymmeniä aiemmin öljylöydön myötä, mutta nyt valtio ryhtyi kasvattamaan lihaksiaan.

Se tarkoitti piskuisen, Varsinais-Suomen maakunnan kokoluokkaa olevan Persianlahden valtion pyrkimystä olla kokoaan isompi kansainvälisissä pöydissä.

Vaikuttamiseen kuului räjähdysherkän Persianlahden alueen diplomaattisten liikkeiden ohella myös ”soft power”, pehmeä vaikuttaminen maailmalla rahan avulla.

Vuonna 2005 maahan perustettiin QIA, Qatar Investment Authority, jonka tehtäväksi tuli löytää erilaisia investointikohteita öljyn ja maakaasun tuomille rikkauksille. Projekti oli valtapolitiikkaa mutta myös käytännöllistä taloutta: valtio halusi hajauttamalla vähentää riippuvuuttaan energia-alasta.

– Lastemme ja vielä syntymättömien lastemme hyvinvointi vaatii sitä, että käytämme rikkautemme viisaasti, todetaan vuonna 2008 julkaistussa Kansallinen visio 2030 -ohjelmassa.

Sittemmin Qatar on viskonut rahaa maailmalle kaksin käsin.

Investointeja on tehty muun muassa Barclays-pankkiin, autovalmistaja Volkswageniin ja Lontoon Heathrow’n lentokenttään sekä lontoolaisen Harrodsin ja pariisilaisen Printempsin tavarataloihin. Qatar omistaa myös merkittävän osuuden Miramax-elokuvastudiosta.

Tuoreimpia QIA:n investointeja on viime tammikuussa maksuliikennepalveluja kehittävään amerikkalaiseen Checkout.comiin tehty noin 40 miljardin dollarin sijoitus. Helmikuussa QIA kertoi hallinnassaan olevien varojen kasvaneen jo 445 miljardiin dollariin.

Qatarin pelaajat lauloivat kansallislaulua käsipallon MM-välierässä Puolaa vastaan.

Keskeinen osa Qatarin visiota on urheilu.

Maa on julistanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen ”urheilun globaalin johtajuuden”. Yksi työkalu tässä on QIA:n tytäryhtiö QSI, Qatar Sports Investments. Vuonna 2005 perustettu yhtiö sijoittaa urheilun, vapaa-ajan ja viihdemaailman kohteisiin.

Alkuvuosina QSI kertoi investoivansa 40 miljoonaa dollaria ylelliseen golf-keskukseen Dohan West Bay Lagoonin alueelle. Kohdetta rakennettiin ihmisille, jotka ”etsivät luksusta ja personoitua palvelua”.

QSI omistaa myös vuonna 2007 perustetun urheiluvaatemerkki Burrdan, joka on uhonnut haastavansa jättiyhtiöt Niken ja Adidaksen. Euroopan valloituksensa aluksi se teki vaatesopimuksia Belgian maajoukkueen sekä englantilaisten, hollantilaisen ja ranskalaisen jalkapalloseuran kanssa.

Yrityksiin tehtyjen investointien lisäksi olennainen osa Qatarin urheilustrategiaa on erilaisten tapahtumien houkuttelu maahan. Omien sanojensa mukaan valtio on toiminut isäntänä yli 500 kansainväliselle urheilutapahtumalle 15 viime vuoden aikana.

Joulukuussa 2010 oli tärkeän äänestyksen aika. Qatar oli ehdolla vuoden 2022 jalkapallon MM-kisojen järjestäjäksi.

Ranskalainen Michel Platini johti tuolloin Euroopan jalkapalloliittoa Uefaa. Yhdeksän päivää ennen äänestystä Platini saapui sovitulle lounaalle Élysée-palatsiin Ranskan presidentin Nicolas Sarkozyn kutsusta. Vastassa oli tuolloisen emiirin poika Tamim bin Hamad al-Thani seurueineen.

Platinin mukaan lounaan aikana kävi selväksi, että Sarkozy halusi qatarilaisten ottavan haltuunsa hänen lempijoukkueensa, talousvaikeuksista kärsineen Paris Saint-Germainin (PSG) ja Platinin äänestävän Qataria MM-kisapaikaksi.

Platini kuitenkin vakuutti myöhemmin, että hän oli jo aiemmin päättänyt tukea Qataria äänestyksessä. Hän kiisti senkin, että päätökseen olisi vaikuttanut hänen poikansa Laurent Platinin työskenteleminen Qatarin omistaman Burrda-urheiluvaateyrityksen johtajana.

Sarkozy puolestaan sanoi jälkikäteen, ettei ollut yrittänyt vaikuttaa Platinin äänestyspäätökseen.

Ranskalainen huippuseura Paris Saint-Germain on Qatarin urheiluomistusten helmi.

Qatar sai kisansa. Puoli vuotta äänestyksen jälkeen QSI osti 70 prosenttia ranskalaisseura PSG:stä arviolta 50 miljoonalla eurolla. Myöhemmin QSI hankki loputkin osakkeet omistukseensa.

Sarkozy oli toivonut PSG:lle uutta nousua talousvaikeuksien jälkeen, ja sen hän todella sai.

Qatarilaisten rahojen siivittämänä joukkue on voittanut kaudesta 2012–13 lähtien Ranskan mestaruuden peräti kahdeksan kertaa. Kotimaista cupmenestystä on myös tullut, mutta Mestarien liigassa paras suoritus on finaalitappio vuonna 2020.

PSG oli Deloitten viime maaliskuussa julkaistun tutkimuksen mukaan liikevaihdolla mitattuna maailman kuudenneksi suurin seura. Sen liikevaihto oli lähes 560 miljoonaa euroa. Seuran arvo oli Forbesin mukaan 3,1 miljardia euroa. Tulos riittää seitsemänteen sijaan jalkapallojoukkueiden listalla. Ykkösenä on viiden miljardin euron arvoinen Real Madrid.

PSG:hen on hankittu tähtipelaajia kiihtyvään tahtiin. Viimeisimpänä rahan perässä siirtyi maailman parhaaksi pelaajaksi seitsemän kertaa valittu Lionel Messi, joka vaihtoi Barcelonan Pariisiin vuonna 2021.

Entuudestaan seurassa pelasivat brasilialainen Neymar ja Ranskan oma supertähti Kylian Mbappé.

Sääntöjen mukaan seurat eivät saisi kuluttaa enempää kuin ansaitsevat, mutta se ei ole qatarilaisrahan kyllästämää PSG:tä haitannut.

Sitä on toistuvasti syytetty jalkapallon reilun pelin sääntöjen rikkomisesta. Tämän vuoden syyskuussa seura sai maksettavakseen kymmenen miljoonan euron sakot taloudellisen reilun pelin sääntöjen rikkomisesta.

PSG:n johtoporras kuvastaa sitä, miten Qatarissa johtaminen on keskittynyt harvojen käsiin. Seuran puheenjohtaja Nasser al-Khelaifi on myös sijoitusyhtiö QSI:n puheenjohtaja.

Lisäksi hän on maan urheilumediajätin Bein Sportsin puheenjohtaja, MM-kisojen järjestelykomitean jäsen ja Euroopan seurajoukkueyhdistyksen ECA:n puheenjohtaja. Cv:tä täydentävät Qatarin tennisliiton puheenjohtajuus ja Aasian tennisliiton varapuheenjohtajuus.

Ranskan syyttäjäviranomaiset ovat tutkineet al-Kheilaifin toimia muun muassa vuosien 2017 ja 2019 yleisurheilun MM-kisojen hakuun liittyen. Jälkimmäiset menivätkin Dohaan. Al-Kheilaifi kiisti kaikki syytökset lahjonnasta.

Eikä hän omien sanojensa mukaan myöskään lahjonut Fifan entistä pääsihteeriä Jérôme Valckea varmistaakseen tulevia televisio-oikeuksia qatarilaiselle Bein Sportsille.

Syytteistä luovuttiinkin vuonna 2020.

Viime kädessä ylintä valtaa PSG:ssä käyttää Qatarin emiiri. Kesällä 2013 nähtiin jotain poikkeuksellista: pienen arabimaan johtaja luopui vallasta vapaaehtoisesti. Valtaan nousi poika Tamim bin Hamad al-Thani.

Häntä kuvataan isäänsä kovemmaksi urheiluintoilijaksi, joka vaikutti jo ennen kruunaamistaan keskeisesti Qatarin urheilustrategiaan – tai ”urheilupesuun” eli pyrkimykseen kiillottaa ja kasvattaa kansainvälistä mainetta urheilun avulla.

Sheikki Tamim bin Hamad al-Thani (vas.) seurueineen seurasi Fifan silloisen puheenjohtajan Sepp Blatterin kanssa jalkapallo-ottelua Dohassa vuonna 2010.

Jalkapallon MM-kisojen yhteydessä on puhuttu paljon Qatariin liittyvistä epäkohdista.

Pariisilainen PSG on tällä hetkellä yksi merkittävimpiä tekijöitä Qatarin urheilupesussa, mutta portfoliosta löytyy muitakin jalkapallojoukkueita.

Samana vuonna PSG-hankinnan kanssa qatarilaisesta säätiöstä tuli espanjalaisen FC Barcelona -joukkueen pelipaidan pääsponsori.

Myöhemmin paitoihin painettiin lentoyhtiö Qatar Airwaysin logo, joka ripustettiin myös FC Barcelonan kotistadionin Camp Noun ulkoseinään. Lentoyhtiön kerrotaan maksaneen sponsorisopimuksesta yli 90 miljoonaa euroa.

Lopulta seura vaihtoi vuonna 2017 sponsoriksi japanilaisyhtiö Rakutenin. Syyksi kerrottiin Qatarin vierastyöläisten huono kohtelu kafala-järjestelmässä, mutta vaihdokseen lienee vaikuttanut myös se, että Rakuten maksoi selvästi qatarilaisia enemmän sponsoroinnista.

Qatarin lentoyhtiö on sponsoroinut myös saksalaista Bayern Müncheniä. Sopimus umpeutuu ensi vuonna, ja seuran kannattajat ovat jo vedonneet sopimuksen katkaisemisen puolesta.

Tuorein lisäys sijoitusyhtiö QSI:n portfolioon on Portugalin pääsarjassa pelaava Braga. QSI osti lokakuussa reilun viidenneksen seuran osakkeista 80 miljoonalla eurolla. Näin yhtiöstä tuli seuran suurin yksittäinen omistaja.

Belgian pääsarjassa pelaava K.A.S. Eupen on ollut qatarilaisomistuksessa jo vuodesta 2012. Seuran puheenjohtaja Mishaal bin Khalifa bin Nasser al-Thani on Qatarin emiirin velipuoli.

Ulkomaisten joukkueiden ostamisen lisäksi Qatar on onnistunut hankkimaan näkyvyyttä houkuttelemalla nimekkäitä pelaajia Qatar Stars League -nimellä kulkevaan pääsarjaansa.

QSL:ssä ovat vuosien varrella pelanneet parhaat pelivuotensa ohittaneista tähdistä muun muassa nigerialainen Jay-Jay Okocha, Real Madrid -ikoni Raul Gonzalez, Manchester Cityn nykyinen valmentaja Pep Guardiola, Barcelonan tähti Xavi ja Kolumbian James Rodriguez.

Jalkapallo on kiistatta Qatarin näkyvin urheilusatsaus mutta ei ainoa. Näkyvyyttä on haettu muun muassa käsipallosta, golfista, moottoriurheilusta sekä suosiotaan jatkuvasti kasvattavasta mailapeli padelista. Vuonna 2020 maa isännöi padelin MM-kisoja.

Qatarin saapuminen rahatukun kanssa padelkentälle on myös aiheuttanut riitaa alan sisällä. Viime helmikuussa Qatar ilmoitti luovansa uuden kansainvälisen kiertueen padelliitto FIP:n kanssa. Tämä hermostutti aiemmin kiertueita järjestäneen World Padel Tourin, joka syytti uudelle kiertueelle suuntaavia pelaajia sopimusten rikkomisesta. Sittemmin oikeusvaateista luovuttiin.

Koska Formula 1 on maailman suurimpia urheilulajeja, Qatar halusi päästä siitäkin osalliseksi. Lusailin moottoriradalla ajettiin F1-kisa kaudella 2021.

Lusailin kisassa oli noin 80 000 katsojaa, mikä teki siitä tuolloin maan historian suurimman urheilutapahtuman.

Katsojamäärä jäi kuitenkin yhden kypärän varjoon. Seitsemänkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton maalautti juuri ennen kisaa kypäränsä sateenkaaren väreihin tukeakseen yhdenvertaisuutta ja kritisoidakseen Qatarin lakia, joka määrittelee homoseksuaalisuuden rikokseksi.

Lisäksi Hamilton puhui aiheesta avoimesti kisaviikonlopun aikana.

– Toivon, että paikalla on katsomassa lapsia tai keitä tahansa, jotka kysyvät, mikä väritys tuo on, jos he eivät tiedä sitä tai sitä, miksi minulla on sellainen, hän totesi.

Hamilton voitti Qatarin osakilpailun.

Vastaavaa rohkeutta ei ole jalkapallon MM-kisoissa juurikaan nähty, ja sateenkaariprotesteja on suitsittu näyttävästi.

Qatar on havitellut aiemmin isompaakin kakkua formuloista: kun Bernie Eccelstone oli myymässä F1-sirkusta, sijoitusyhtiö QSI oli kiinnostunut ostamaan sen yhdessä yhdysvaltalaisen RSE Venturesin kanssa 7–8 miljardilla dollarilla. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, vaan kilpailun voitti yhdysvaltalainen Liberty Media.

Formulaa Qatarissa nähdään jatkossakin. Qatar ja F1 ovat tehneet kymmenen vuoden sopimuksen, joka alkaa ensi vuonna.

Lusailin moottoriradalla ajettiin F1-kisa kaudella 2021. Kisan voitti sateenkaarikypärää käyttänyt Lewis Hamilton, joka puhui Qatarissa yhdenvertaisuuden puolesta.

Kun käsipallon miesten MM-turnaus pelattiin vuonna 2015 Persianlahden rannalla, isäntämaa Qatar eteni hopealle.

Pitkiä käsipalloperinteitä ja laadukasta juniorityötä? Ei. Qatarilla oli lähes puhdas ostojoukkue. Kansainvälisen käsipalloliiton edustusoikeutta koskevat säännöt ovat löyhät, ja Qatar hyödynsi tätä.

Esimerkiksi jalkapallossa maajoukkuevalinta on lukittu sen jälkeen, kun maata edustaa ensimmäisen kerran aikuisten tasolla.

Käsipallossa joukkuetta saa vaihtaa, kun pelaaja on ollut kolme vuotta edustamatta edellistä maata.

Niinpä Qatar pystyi rekrytoimaan huippupelaajia, joille järjestyi myös pelipaikka Qatarin liigasta. Sellaisia olivat Montenegroa aiemmin edustanut Žarko Marković, Ranskan joukkueessa maailmanmestaruutta tuulettanut Bertrand Roiné ja yhdeksi maailman parhaista maalivahdeista listattu bosnialainen Danijel Šarić.

Lajikulttuuria on vaikeampi ostaa. Katsomoihin lennätettiin 60 espanjalaista kannattajaa luomaan tunnelmaa. Konsertteja kisojen aikaan pitivät amerikkalaiset poptähdet Gwen Stefani ja Pharrell Williams.

Jopa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan silloinen puheenjohtaja Sepp Blatter kuvasi tilannetta absurdiksi ja varoitti Qataria luomasta ostojoukkuetta jalkapallon MM-kisoihin.

Telegraph-lehti arvioi ennen Rion olympialaisia, että Qatarin houkuttelemat käsipalloilijat saattoivat päästä jopa miljoonatienesteille.

– Rahalla ja mahdollisuuksilla on helppo vakuuttaa. He valitsevat huolella ihmisiä, joita tämä saattaisi kiinnostaa, sanoi lehden haastattelema entinen käsipallotuomari Christer Ahl.

Saksalainen katsoja käsipallon MM-kisoissa Qatarissa vuonna 2015.

Päälle tulevat huipputason harjoitteluolosuhteet sekä joissain tapauksissa mahdollisuus päästä pelaamaan olympialaisiin.

Riossa koettiin absurdeja hetkiä, kun Qatar kohtasi käsipallon avauspelissä Kroatian. Kroatialainen Marko Bagaric seisoi Qatarin paidassa kuuntelemassa Kroatian kansallislaulua.

– Mutta mitä voin tehdä? Qatar antoi minulle mahdollisuuden pelata olympialaissa. Se on jokaisen urheilijan unelma, Bagaric sanoi pelin jälkeen.

Sydney Morning Herald -lehti laski Rion kisojen aikana, että 39 urheilijan kisajoukkueesta ainakin 23 oli tuontiurheilijoita. He tulivat 17 eri maasta ja 5 eri maanosasta: nyrkkeilijä Saksasta, pöytätennispelaaja Kiinasta ja beach volley -parin jäsenet Brasiliasta ja Senegalista.

Qatar pyrkii maailmankartalle myös urheilusuorituksilla. Koska syntyperäisiä asukkaita on maassa vain noin 300 000, tämä tarkoittaa sekä urheilijoiden että valmentajien haalimista rahalla rajojen ulkopuolelta.

Keväällä 2014 suomalainen keihäsvalmentaja Esa Utriainen sai sähköpostia. Häneltä tiedusteltiin, löytyisikö Suomesta keihäänheiton valmentajaa Qatariin. Maan yleisurheiluliiton saksalainen päävalmentaja Joachim Krug etsi uutta henkilöä pestin jättäneen ukrainalaisen tilalle. Utriainen kieltäytyi.

Syksyn tullessa tilanne oli kääntynyt. Utriainen oli jäämässä ilman työtä Suomessa.

– Laitoin piruuttani Krugille sähköpostia, että onko paikka vielä auki.

Syntyi sopimus, joka vei Utriaisen neljäksi vuodeksi Qatarin yleisurheiluliiton palvelukseen.

Utriaisen kiinnostuksen oli herättänyt lupaava, silloin 18-vuotias Ahmed Bedir Magour, joka oli heittänyt 700-grammaista keihästä 77 metriä. Vuotta myöhemmin hän pääsikin edustamaan Qataria Rion olympialaisissa, joissa tie katkesi karsintaan.

Suomalaisia oli Qatarissa työskennellyt jo ennen Utriaista. Jo vuonna 1991 Helsingin Sanomat kertoi Esa Peltolasta, joka valmensi aitajuoksijoita Qatarissa ja oli tuolloin yksi maan 11 ulkomaisesta yleisurheiluvalmentajasta.

Utriainen sai valmennettavakseen kolme urheilijaa, joista yksi oli syntyperäinen qatarilainen – ja joukon heikoin.

Ahmed Bedir Magour oli puolestaan tullut Qatariin Egyptistä. Hän opiskeli vuonna 2014 Dohaan perustetussa Aspire Academy -urheilulukiossa, joka tarjoaa huippuolosuhteet harjoitteluun.

– Rekrytointia tehdään pääasiassa arabiankielisistä maista, koska heidät on helpompi integroida maahan – ja nimenomaan koulutuksen tarjoamisen ja elintason nostamisen avulla. Periaatteessa lukioaikana katsotaan, onko nuorista urheilijoiksi. Sen jälkeen on urheilijapalkka. Lukioaikana Ahmed sai taskurahaa, Utriainen kertoo.

Utriainen vietti paljon aikaa Qatarin ulkopuolella leiritysten ja kilpailuiden vuoksi. Kuumuus oli välillä sietämätöntä.

– Ei ollut mitään asiaa ulos. Menin ilmastoidusta harjoituskeskuksessa autolle. Kuuma tuuli puhalsi aavikolta. Tuntui, että se meni läpi ihosta, Utriainen sanoo.

Esa Utriainen valmensi keihäänheittäjiä Qatarissa.

Qatarissa valmistauduttiin kovaa vauhtia jalkapallon MM-kisoihin. Kotinsa ikkunasta Utriainen näki, miten paljon metrotyömailla oli siirtotyötekijöitä rakennustöissä. Hän pitää massiivisten rakennustöiden saamaa kritiikkiä oikeutettuna.

– Älytöntä, että pieneen maahan rakennetaan stadioneita, joista suuri osa kisojen jälkeen puretaan ja muutetaan toiseen käyttöön. Kun ajattelee kokonaisuutta, on se ihan älytöntä. Tuontityöntekijät tekevät raskaimman työn.

Lähtiessään Utriainen asetti sopimuksensa ehdoksi, että valmennettavat Suomesta pääsevät Qatariin harjoittelemaan. Niinpä tytär Sanni Utriainen kävi Dohassa Jenni Kankaan kanssa.

Utriainen pääsi todistamaan myös sitä, kun suomalaiset Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen ottivat vuoden 2015 Dohan Timanttiliigan kilpailussa kaksoisvoiton. He olivat matkustaneet Qatariin viikko ennen kisaa harjoittelemaan ja totuttelemaan olosuhteisiin.

Urheilijoille tarjous harjoittelusta Qatarissa Aspiren harjoittelukeskuksessa oli taloudellisesti houkutteleva. Qatarin valtio subventoi suomalaistenkin leirityksiä.

– Aspiressa tarjottiin urheilijoille harjoittelua ja majoitusta nimellisellä maksulla: 30 dollaria vuorokausi täysihoidolla, Utriainen kertoo.

Yleisurheilulle rahoitus Qatarista virtaa myös Qatarin kansallispankin (QNB) kautta. Se on Kansainvälisen yleisurheiluliiton sponsori.

Kun katse maassa alkoi kääntyä jalkapallon MM-kisojen suuntaan, se vaikutti myös yleisurheiluun, jonka projekteja alettiin ajaa alas. Panostukset alkoivat keskittyä huippuihin.

– Kyllä jalkapallo ajoi jo vuonna 2019 kaiken ohi. Luonteenlaatu on maassa vähän sellainen, että kun yhteen keskitytään, niin muuhun ei pysty. Todennäköisesti pian se taas muuttuu ja fokus on taas seuraavissa arvokisoissa, joita he anovat koko ajan valtavia määriä.”

Utriaisen pesti päättyi yllättäen syksyllä 2018. Hän oli menossa pyytämään lupaa lähteä lomalle, kun eteen lyötiin työsuhteen päättymisestä kertova paperi.

Jalkapallon MM-kisat ovat voimistaneet Qatariin kohdistuvan kritiikin valtavaksi. Viikkokausia on puhuttu jalkapallon lisäksi korruptiosta, vierastyöläisten kaltoin kohtelusta, seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä, naisten heikosta asemasta ja sananvapauden puutteesta.

Lisää löylyä kiukaalle löi EU:n parlamentissa paljastunut lahjusskandaali, jossa europarlamentaarikkoja epäillään mittavasta lahjusten ottamisesta. Antajaksi epäillään tiettävästi juuri Qataria.

Kritiikki läikkyy Qatarin investointeihin ja liiketoimiin Persianlahden ja urheilun ulkopuolella. Yksi esimerkki tästä saatiin marraskuussa, kun Lontoo kielsi Qatarin matkailumainokset muun muassa metrossa. Syynä oli maan seksuaalivähemmistöjä syrjivä lainsäädäntö.

Qatar on yksi Lontoon suurimmista investoijista. Päätöksen jälkeen valtio antoi lausunnon, jossa se syytti Lontoon pormestaria Sadiq Khania ”hyvesignaloinnista” ja poliittisten pisteiden keräämisestä. Samalla Qatar ilmoitti arvioivansa uudelleen ”nykyisiä ja tulevia investointejaan” Lontoossa.